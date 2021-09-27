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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Raikkonen: “Doğru pit kararı puan almamızı sağladı”

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Sochi’de sekizinci olan Kimi Raikkonen, son turlarda geçiş lastiklerini takma kararının puan almalarını sağladığını söyledi.

Raikkonen: “Doğru pit kararı puan almamızı sağladı”

Rusya Grand Prix’sine 13. sıradan başlayan Raikkonen, orta hamurla attığı ilk bölümde ilk 10’a kendisini atmayı başardı.

Ancak sonrasında sert hamura geçen Fin sürücü, puan barajının dışına düştü.

Raikkonen, daha hızlı olduğunu düşünmesine rağmen Alfa Romeo’nun düzlüklerdeki dezavantajı sebebiyle uzun süre takip ettiği Esteban Ocon’u geçemedi.

Son iki yarışı COVID-19’a yakalanması sebebiyle kenarda geçiren Raikkonen, “İyi bir start aldık ve biraz sıra kazandık. Sonrasında ise yarışın büyük bölümünde Alpine’i takip ettik.”

“Araç iyiydi ancak geçiş yapmak için biraz yavaştık. Daha hızlı olduğumu hissettim ancak düzlükte geçiş yapma şansım yoktu.” dedi.

Sonrasında Raikkonen, yarışın sonlarında yağmurun gelmesiyle beraber doğru zamanda pite gelip geçiş lastiklerini taktı.

“Neyse ki doğru kararı verdik. Pistin çoktan ıslandığını hissettim ve lastikleri değiştiren ilk kişilerdendik. Ve sonuç olarak bu, karşılığını verdi.”

Bu hamleyle beraber ‘Buz Adam’, ilk 10’a geri döndü ve son turda Lando Norris’e geçilmesine rağmen sekizinci olmayı başardı.

Ralli tecrübesinin bu zorlu şartlarda kendisine yardımcı olup olmadığı sorulduğunda Raikkonen, “Hayır, pek değil. Aracımız ıslak şartlarda en iyi araçlardan biri değil. Ancak neyse ki doğru zamanda pite geldik ve son turlarda hızımız iyiydi.”

“Bazı araçları geçmeyi başardım, yani çok kötü değildi.” dedi.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing, in the drivers parade

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing, in the drivers parade

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Brawn: "Hiçbir zaman 100 galibiyete ulaşılacağını düşünmüyorduk"

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