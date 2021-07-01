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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Raikkonen: ''Daha hızlı olmalıyım, bu kadar basit''

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Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, sıralama turlarında daha hızlı olması gerektiğini söyledi.

Raikkonen: ''Daha hızlı olmalıyım, bu kadar basit''

Raikkonen, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Steiermark Grand Prix'sinde güçlü bir performans sergiledi ve 18. sıradan başladığı yarışı 11. sırada tamamladı.

Fin pilot bu hafta yine Red Bull Ring'de yapılacak olan Avusturya Grand Prix'sinden önceki basın toplantısında, aracın koşullarının geçen hafta ne kadar iyi olduğu sorusuna şu cevabı verdi:  ''Normaldi, şikayet edecek bir durum yok.''

''Görüldüğü üzere daha hızlı olmak istemiştik ancak araçta bir sorun yoktu, sadece daha hızlı bir pakete sahip olmalıyız. Belki de birkaç tur daha olsaydı öndeki araçları yakalayabilirdik çünkü çok uzakta değillerdi ancak bu hafta sonu tekrar deneyeceğiz.''

Raikkonen, sıralama turlarına birinci bölümde veda edip yarışa 18. sıradan başlarken, takım arkadaşı Antonio Giovinazzi ikinci bölüme geçebilmişti ve yarışa 15. sıradan başladı.

Son dönemlerde takım arkadaşından daha zayıf sıralama performansları sergileyen Fin pilot bunun nedenini kısaca ''iyi turlar çıkaramadığını'' söyleyerek açıkladı.

''Daha hızlı olmalıyım. İyi turlar çıkaramadım, bu kadar basit.''

Silverstone'dan itibaren Formula 1 tarihinde ilk kez uygulanmaya başlanacak olan Sprint yarışları için nasıl bir hazırlık yaptığı sorulan Fin pilot,  ''Yarışların nasıl işleyeceğine henüz bakmadım yani buna hazırlanmam gerekiyor!''

''Nasıl olacağını göreceğiz. Çok bir beklentim yok. Program nasıl ilerlerse ilerlesin en iyisini yapacağız ve umarım o zaman iyi performans çıkarırız.'' dedi.

Son olarak da Alfa Romeo'nun sıralama ayarlarıyla ilgili düşünceleri sorulan Raikkonen, hem yarış hem de sıralama için aynı ayarları kullandıklarını ve takımın amacının daha üst sıralarda yarışa başlamak olduğunu belirtti.

''Dürüst olmak gerekirse, ayarlamalar çok fazla değişiklik yaratmıyor çünkü sıralama turları ve yarış için farklı ayarlar kullanmıyoruz. Sıralamalarda tek bir turda hızlı olmaya çalışıyoruz. Eğer dengemiz tek turda iyiyse, yarışta farklı olabilir.''

''Her zaman  yarış ayarları ve sıralama ayarlarının farklı olduğuna dair hikayeler var ancak F1'de olduğum sürece bunların böyle olduğunu görmedim.''

''Ancak belki de bu başka takımlar ve sürücüler için böyledir. Sıralamalarda daha iyi olabiliriz fakat eğer 18. veya 15. sıradaysak, bu çok bir fark yaratmayacaktır. Amacımız olabildiğince üstlerde yarışa başlayabilmek ancak bunu çok başaramadık, tekrar deneyeceğiz.''

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