Raikkonen: "Coronavirüs gibi şeylerden korkuyorsak, evde kalmamız daha iyi"

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına almaya başlayan Coronavirüs, çok sayıda etkinliğin iptal edilmesine veya ertelenmesine yol açtı.

Çin Grand Prix'si tam da bundan ötürü ertelenirken, Avustralya, Bahreyn ve Vietnam yarışlarıyla ilgili durum belirsizliğini koruyor.

Pilotlar ve takımların bu duruma nasıl bir tepki vereceği bilinmiyor ancak Kimi Raikkonen, bu konuda hiç de endişeli görünmüyor.

Fin pilot, "Böyle şeyler için endişeleniyorsanız, o zaman yarışmak yerine evinizde kalsanız daha iyi olur."

“Sonuçta bu sporda kontrol edemeyeceğiniz bazı şeyler olabiliyor."

"Böyle bir virüse etki eden çok fazla şey var. Yani mesela sağlık durumunuz veya tedaviniz, yaşınız..."

"Açıkçası Formula 1'in nasıl bir tepki vermesi gerektiğini bilmiyorum. Ama bu bizim kararımız değil, onların kararı. Nasıl davranacaklarını belirlemek onlara kalmış." dedi.

Ayrıca Carlos Sainz da endişeli görünmüyor.

"Şu noktada cumartesi günü Avustralya'ya gidecek bir uçağım var ve buna yetişmek istiyorum."

"Doğrusu endişeli değilim ve tuhaf şeyler yapmıyorum. Kesinlikle ilk yarışlar için önlemler alınacak ve taraftarların biraz daha dikkatli olması iyi olacak."

"Şu anda beklememiz gerekiyor. Ben de önlem olarak sadece gerekli insanlarla temas kuruyorum, ellerimi sık sık yıkıyorum, diğer insanlarla daha az temasa geçiyorum."