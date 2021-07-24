Raikkonen çocuklarını motor sporlarında kariyer yapmaları konusunda zorlamayacak

Şu anda Alfa Romeo için yarışan Raikkonen, bu yıl Formula 1'deki son sezonunu geçiriyor olabilir çünkü söylentilere göre sezon sonunda emekli olacak.

Ekim ayında 42 yaşına girecek olan Fin pilot, tıpkı takım arkadaşı Antonio Giovinazzi gibi bu yıl sadece bir puan alabildi.

Eğer Raikkonen emekli olmayı seçerse, önümüzdeki yıllarda gözler oğlu Robin'in Formula 1'e gelip gelmeyeceğine çevrilecek. Günümüzde pek çok Formula 1 pilotunun oğlu, tıpkı babaları gibi motor sporlarına giriyor. Bunun son örneği Michael'ın oğlu Mick Schumacher'di.

Fakat Raikkonen, Robin'in neler yapabileceğini düşünmeden önce en az altı yıl gerektiğini ve bu süreçte kartingi eğlence amacıyla yapmasını istiyor. Aynı şey kızı Rianna için de geçerli.

Sport1 ile yaptığı özel röportajda Raikkonen, Formula 1'de ikinci bir Raikkonen'in yer alıp almayacağı sorulduğunda, "Henüz bunu söyleyecek kadar ileriye bakmak istemiyorum. Şu anda go-kart kullanma konusunda hevesli ve motoru olan her şey hoşuna gidiyor."

“Bazen bütün bir öğleden sonrayı turlar atarak geçiyor ve bazen daha az sürüş yapıyor çünkü başka bir şey yapmak istiyor."

“Aynı şey, yavaş yavaş hareket eden her şeye ilgi göstermeye başlayan kızım için de geçerli."

“Ne olursa olsun onları keyif aldıkları şeyi yapmaları konusunda cesaretlendireceğim. Onları hiçbir şeye zorlamayacağım.” cevabını verdi.

Robin'in herhangi bir yetenek belirtisi gösterip göstermediği sorusuna Raikkonen, "Buna henüz dikkat etmedim. O daha altı yaşında ve önce yaptığı şeyin keyfini çıkarması gerekiyor."

"Yani futbol ya da başka bir spor da olabilir. Fakat bence 12 yaşına gelene kadar, yetenekli olup olmadığı konusunu düşünmemek gerek." cevabını verdi.

Kimi Raikkonen, oğlu Robin'e karting yaptırıyor Fotoğraf: Kimi Raikkonen