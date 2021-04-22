Raikkonen, cezaya rağmen Alfa Romeo'nun gelişiminden memnun

Kimi Raikkonen, Emilia Romagna'da güçlü bir performans ortaya koyup, damalı bayrağı dokuzuncu sırada görmeyi başardı ve takımına 2021 sezonundaki ilk puanlarını getirdi.

Ancak bundan saatler sonra, kırmızı bayrak sonra başlangıç kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kendisine 30 saniye cezası verildi.

Kırmızı bayrak sonrası yarış yeniden başlamak üzereyken Raikkonen, üçüncü virajda spin attı ve pozisyonunu kaybetti. Kurallar gereği Raikkonen, güvenlik aracı çizgisinden önce ya pozisyonunu geri almalıydı ya da pite dönmeliydi.

Ancak Raikkonen, pozisyonunu koruyarak yarışa olduğu yerde devam etti. Bu yüzden de kendisine 30 saniyelik zaman cezası verildi. Bu, yarışı 13. sırada tamamladığı anlamına geliyordu.

Raikkonen, olayla ilgili şöyle konuştu: "Bildiğim kadarıyla kimse beni herhangi bir şey için uyarmadı ve bu yüzden bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum."

"Maalesef ceza aldık ve bu da elimizde hiçbir şey kalmadığı anlamına geliyor. Yine de en azından performansımızın olumlu olduğunu söyleyebiliriz.

Raikkonen, kaybedilen iki puana rağmen Alfa Romeo'nun temposundan memnun olduğunu belirtti.

Raikkonen, "Cumartesi gününün ardından durumu iyi toparladık ve 16. sıradan başlayıp, puan almak harika olacaktı. Şartlar çok zordu, pist kaygandı ve hiçbir zaman tamamen kurumadı. Burada hata yapmak çok kolaydı."

"Şartlara baktığımızda, oldukça zorlayıcıydı. Yine de iyi başladık ve çok fazla sprey olduğu için, turun ilk bölümünde diğer araçların ardında hiçbir şey göremedik."

"İlk pit stopların ardından hem geçiş lastiğiyle hem de orta lastikle olan tempom iyiydi. Kırmızı bayraktan sonra biraz zorlandık, ama şansımıza geçiş yapmak zordu ve pozisyonumuzu koruduk."

"Imola'da çok güçlü olmadığımızı biliyoruz, umarım bir sonraki yarış daha da iyi geçer."

"Son yarışta puan almaya çok yakındık ve bu şartlarda, eğer olaylardan uzak durursanız puan barajının etrafında olursunuz."

"En azından performansımıza olumlu bakabiliriz. Son iki yarışın her ikisinde de puan savaşı verdik ve umarım daha da gelişmeye devam edebiliriz."

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, in the gravel Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images