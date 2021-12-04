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Raikkonen: "Burada geçiş yapmak zor olacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, cuma gününün ardından verdiği demeçte, geçiş yapmanın Cidde pisti için bir sorun olacağını söyledi.

Raikkonen: "Burada geçiş yapmak zor olacak"

Alfa Romeo pilotları, cuma günkü antrenman seanslarında nispeten iyi göründüler. Hatta Antonio Giovinazzi ilk antrenman seansında beşinci olmayı bile başardı.

İkinci seansta ise hem Giovinazzi hem de Kimi Raikkonen, ilk ona yakınlardı ve ayrıca uzun sürüşlerde de iyi göründüler.

Günün ardından konuşan Raikkonen, performanslarını şöyle yorumladı: "Pistte birçok hızlı viraj var ancak bunların çoğu bir Formula 1 aracıyla tam gaz geçiliyor."

"Pistte kaç tane viraj var bilmiyorum ama neredeyse yarısı tam anlamıyla bir viraj olarak kabul edilemez."

"Yarışa gelirsek, ne yazık ki geçiş yapmak oldukça zor olacak ancak pistin diğerlerinden farklı olduğuna şüphe yok."

"Trafikte dikkatli olmak gerekiyor: Birkaç kez en hızlı turumda yavaş araçlarla alakalı sürprizlerle karşılaştım. Ancak, hafta sonu ilerledikçe her şeyin yoluna gireceğinden eminim."

Giovinazzi de pozitif günün ardından açıklamalarda bulundu.

İtalyan pilot, "Formula E'deki testlerden sonra yeni pistte hızımı geri kazanmamın biraz zaman alacağından endişe ediyorum ancak gerçekte her şey farklı çıktı ve hemen iyi bir tempo yakaladım."

"Araç ilk seansta gayet iyiydi ancak ikinci seansta sorunlar başladı. En hızlı turumdaki tempom umut verici görünürken, hâlâ yarış temposu üzerinde çalışmamız gerekiyor."

"Yarın uzun sürüşlerdeki tempomuzu artırmamız gerekiyor."

"Pist çok hızlı ama aynı zamanda yol tutuş epey yüksek. Bu tür bir yol tutuşun olduğu bir pistte sürüş yapmak her zaman eğlencelidir ancak bir hata pahalıya patlayabilir.

"Şimdiye kadar pisti çok beğendim ama yarın ne olacağını göreceğiz."

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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