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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Bu motoru ve vites kutusunu zaten yarışta kullanmayacaktık"

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Raikkonen: "Bu motoru ve vites kutusunu zaten yarışta kullanmayacaktık"
Ekleyen:
, Editör

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, alev alan motoru zaten yarışta kullanmayacaklarını ve bundan ötürü endişeli olmadığını söyledi.

Fin pilotun aracı, akşam seansının sonuna doğru motor sorunu nedeniyle alev aldı.

Alfa Romeo pit duvarı hemen Raikkonen'le iletişime geçti ve bir an önce araçtan çıkmasını istedi.

Raikkonen, kokpitten dışarı çıkarken birkaç saniyeliğine telsiz kablosundan kurtulmaya çalıştı ve o noktada araç iyice alev almıştı.

Ancak Raikkonen, durumun göründüğü kadar korkutucu olmadığını söylüyor.

Fin pilot, "Bunda korkutucu hiçbir şey yoktu. Yangını söndürmeye çalışırken, parlaması ve her şeyi mahvetmesi üzücü oldu." dedi.

Raikkonen, yangının araca ne kadar hasar verdiği sorulduğunda, “Spekülasyon yaratmak istemiyorum. Göreceğiz. Elbette araçta biraz hasar var. Umarım hasar genel anlamda aracın üstyapısındadır. Ama göreceğiz"

"Açıkçası bugün çalıştığımız motor ve vites kutusu, yarın kullanacaklarımızdan farklı. Ama şimdi takımdaki çocukların biraz daha fazla iş yapması gerekecek." yanıtını verdi.

Günü 14. sırada tamamlayan Raikkonen, günüyle ilgili de şöyle dedi: "Her şey gayet iyi bir şekilde çalışıyor gibi duruyor, tabii ki seansın sonunda olanlar pek de iyi olmadı, dolu depo yaptığımız sürüşte çok fazla tur atamadık. Ancak olanlar oldu."

"Bence lastikler oldukça iyiydi. Her zaman daha iyisini yapabileceğiniz şeyler vardır, ancak tuhaf bir şey yoktu."

Raikkonen, yarın mevcut motor havuzundaki bir motora geçeceği için grid cezası almayacak.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 stops on track with engine fire

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 stops on track with engine fire
1/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 stops on track with engine fire

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 stops on track with engine fire
2/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

A marshal extinguishes the flames on the car of Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39

A marshal extinguishes the flames on the car of Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39
3/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 stops on track with engine fire

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 stops on track with engine fire
4/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 stops on track with engine fire

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 stops on track with engine fire
5/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 stops on track with engine fire

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 stops on track with engine fire
6/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 stops on track with engine fire

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 stops on track with engine fire
7/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 stops on track with engine fire

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 stops on track with engine fire
8/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 stops on track with engine fire

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 stops on track with engine fire
9/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 stops on track with engine fire

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 stops on track with engine fire
10/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 stops on track with engine fire

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 stops on track with engine fire
11/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 stops on track with engine fire

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 stops on track with engine fire
12/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 stops on track with engine fire

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 stops on track with engine fire
13/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 stops on track with engine fire

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 stops on track with engine fire
14/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, assists a marshal in extinguishing a fire in his car

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, assists a marshal in extinguishing a fire in his car
15/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, assists a marshal in extinguishing a fire in his car

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, assists a marshal in extinguishing a fire in his car
16/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, assists a marshal in extinguishing a fire in his car

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, assists a marshal in extinguishing a fire in his car
17/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, assists a marshal in extinguishing a fire in his car

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, assists a marshal in extinguishing a fire in his car
18/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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