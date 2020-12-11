Raikkonen: "Bu motoru ve vites kutusunu zaten yarışta kullanmayacaktık"

Fin pilotun aracı, akşam seansının sonuna doğru motor sorunu nedeniyle alev aldı.

Alfa Romeo pit duvarı hemen Raikkonen'le iletişime geçti ve bir an önce araçtan çıkmasını istedi.

Raikkonen, kokpitten dışarı çıkarken birkaç saniyeliğine telsiz kablosundan kurtulmaya çalıştı ve o noktada araç iyice alev almıştı.

Ancak Raikkonen, durumun göründüğü kadar korkutucu olmadığını söylüyor.

Fin pilot, "Bunda korkutucu hiçbir şey yoktu. Yangını söndürmeye çalışırken, parlaması ve her şeyi mahvetmesi üzücü oldu." dedi.

Raikkonen, yangının araca ne kadar hasar verdiği sorulduğunda, “Spekülasyon yaratmak istemiyorum. Göreceğiz. Elbette araçta biraz hasar var. Umarım hasar genel anlamda aracın üstyapısındadır. Ama göreceğiz"

"Açıkçası bugün çalıştığımız motor ve vites kutusu, yarın kullanacaklarımızdan farklı. Ama şimdi takımdaki çocukların biraz daha fazla iş yapması gerekecek." yanıtını verdi.

Günü 14. sırada tamamlayan Raikkonen, günüyle ilgili de şöyle dedi: "Her şey gayet iyi bir şekilde çalışıyor gibi duruyor, tabii ki seansın sonunda olanlar pek de iyi olmadı, dolu depo yaptığımız sürüşte çok fazla tur atamadık. Ancak olanlar oldu."

"Bence lastikler oldukça iyiydi. Her zaman daha iyisini yapabileceğiniz şeyler vardır, ancak tuhaf bir şey yoktu."

Raikkonen, yarın mevcut motor havuzundaki bir motora geçeceği için grid cezası almayacak.