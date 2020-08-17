Raikkonen: "Bu hafta sonu, son yarışlardan daha iyiydik"

Alfa Romeo F1 pilotu Kimi Raikkonen, bu yıl şimdiye kadar puan almayı başaramadı ve Barcelona yarışından da yine puansız ayrıldı.

Fin sürücü, son yarışlardan daha iyi bir görüntü çizse de, damalı bayrağı 14. sırada gördü.

Sıralama turlarında bu yıl ilk kez ikinci bölüme kalan Raikkonen, "Araç, yumuşak lastikle attığım son bölümde gerçekten iyi bir tempoya sahipti. Son derece iyi çalıştıkları için, bu setten bir tane daha olmasını isterdim."

"Ne yazık ki öyle değildi ve bu yüzden sonuç biraz hayal kırıklığı yaratıyor, çünkü biraz daha fazlasına sahip olabileceğimizi hissettim."

"Sonuç olarak bu hafta sonu biraz daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Aracımızın performansını en üst düzeye çıkarmak ve daha fazla hız elde etmek için yeni şeyler denemeye devam etmeliyiz."

"Bu yönde ilerlemeye devam etmeliyiz.” dedi.

Antonio Giovinazzi ise yarışın en kötü isimlerinden biriydi ve 16. oldu.

"Sonunda zor bir yarıştı ama arkadan başladık ve elimizden gelen her şeyi yaptık. Şampiyonadaki direkt rakiplerimizin önünde bitirdik ve özellikle yumuşak lastiklerle ile attığımız son bölümde iyi bir tempoya sahiptik. Tabii ki daha fazla iş yapmamız gerekiyor, ancak bugünden biraz cesaret alabiliriz."