Raikkonen: "Brezilya'dan puanla ayrılmak harika olur"

Alfa Romeo sezona iyi başlamasına rağmen sezon ilerledikçe performans düşüşü yaşadı ve son dört yarıştan puanla ayrılmayı başaramadı.

Yaz arasından sonra yapılan yedi yarışın hiçbirisinden puanla ayrılamayan Kimi Raikkonen, bu hafta sonu iyi bir performans göstermelerini ve yarıştan puanla ayrılmalarını umuyor.

Riakkonen, "Bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarış, puan kazanmamız için bir başka şans olacak. Son yarışlarda bazı pozitif sonuçlar aldık ve şimdi bir kez daha orta grupta savaşabileceğimizi düşünüyoruz."

"Kaydettiğimiz ilerlemeyi gösterebilmek adına bazı puanlara sahip olmak harika olurdu." dedi.

Antonio Giovinazzi de yarışı sabırsızlıkla bekliyor.

"Sabırsızlanıyorum. Sözleşmemin yenilenmesi güvenimde harika bir artışa yol açtı ve takımın bana olan inancının karşılığını vermek için sabırsızlanıyorum."

"Son birkaç yarışta bazı büyük adımlar atmayı başardık ve yeniden puan almak, tüm bu çabalarımız için harika bir ödül olur."