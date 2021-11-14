Raikkonen, Brezilya GP'ye pit yolundan başlayacak

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, cumartesi günkü sprint sıralama yarışında, takım arkadaşı Antonio Giovinazzi ile temas yaşamış ve ardından spin atıp, geriye düşmüştü.

Fin pilot yükseliş gerçekleştiremediği yarışı 18. sırada tamamladı ve hayal kırıklığı yaşadı.

Pazar günkü ana yarış için sadece iki Haas'ın önünde olan Fin pilot, Alfa Romeo'nun değişiklik kararıyla yarışa pit yolundan başlayacak.

Yapılan açıklamaya göre Alfa Romeo, Raikkonen'in aracının arka kanadını değiştirdi ve bu arka kanat, araçtan çıkarılandan farklı bir versiyondu.

Kurallar gereği takımlar, bu tarz farklı kanatlar kullanamıyorlar. Bu yüzden de Raikkonen, yarışa pit yolundan başlayacak.

Böylelikle Haas pilotları birer sıra kazanmış olacak.