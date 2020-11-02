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Formula 1 / Emilia-Romagna GP / Son dakika

Raikkonen: "Biraz daha sabırlı olup pist üstünde kalabilirdik"

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Raikkonen: "Biraz daha sabırlı olup pist üstünde kalabilirdik"
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Kimi Raikkonen, Emilia-Romagna GP'de sabırlı olup biraz daha pite gelmeseydi bundan daha çok avantaj sağlayabileceklerini söyledi.

Yarışa 18. ve 20. sıradan başlayan Alfa Romeo pilotları, son bölümü olaylı yarışı 9. ve 10. sıralarda tamamlayarak puan almayı başardılar.

Yarışa orta lastiklerle başlayan ve uzun süre bu lastiklerle pistte kalarak 4. sıraya kadar yükselen Raikkonen, 48. turda pite geldi.

Raikkonen'in pite gelmesinden 2 tur sonra Red Bull pilotu Max Verstappen lastik patlatarak kaza yaptı ve güvenlik aracı yarışa girdi. Bunun sonucunda birçok pilot pite gelirken, Raikkonen bu şekilde daha az zaman kaybı yaşayacağı pit stop fırsatını birkaç turla kaçırmış oldu.

Raikkonen, "Bir iki turla pit stop şansını kaçırdık. Tamam, günün sonunda puan kazandık ancak pist üstünde kalsaydık çok fazla şey değişir miydi bilmiyorum. 30 sn gibi bir zaman kazanabiliyorsunuz. Bu açıdan içerisinde bulunduğumuz duruma bakınca, biraz daha sabırlı olup neler olduğuna bakabilirdik."

"Yine de iki araçla birden puan kazandık. Hâlâ olmak istediğimiz yerde değiliz ancak hiç yoktan iyidir."

"Yarışta çok kötü değiliz ancak her zaman sınırda oluyoruz. Bu yüzden biraz daha hıza ihtiyacımız var." dedi.

Son sıradan başlayıp ilk turda 6 sıra birden kazanan Antonio Giovinazzi de kendileri için iyi bir yarış olduğunu söyledi.

Giovinazzi, "Bir kez daha gerçekten iyi bir tur geçirdik. Çok fazla pozisyon kazandık ve güvenlik aracıyla alakalı stratejimiz doğruydu. Soğuk koşullarda orta lastiklerle zordu ancak gerçekten mutluyum."

"Takım sayesinde bugün maksimumu aldık. Anlaşmayı bu şekilde kutlamamız iyi oldu." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Pilotlar Kimi Raikkonen
Takımlar Alfa Romeo
Editör Abdullah Çelik

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