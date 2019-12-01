Raikkonen: "Bir kez daha olması gerekenden daha yavaş kaldık"

Raikkonen, sıralama turlarında yavaş kalan Alfa Romeo ile yarışa 17. sıradan başladı ve bir noktada puan barajına kadar yükseldi.

Ancak Fin pilot, burada kalmayı başaramadı ve damalı bayrağı ilk onun dışında gördü.

Yarış sonrası verdiği demeçte Fin pilot, bir kez daha lastiklerle ilgili sorunlar yaşadıklarını ve bu yüzden olması gereken temponun altında kaldıklarını dile getirdi.

"Tüm hafta sonu boyunca gerçekten çok rekabetçi değildik. Açıkçası lastikleri olması gerektiği gibi çalıştırmakta zorlanıyorduk. Hafta sonu boyunca lastiklerle ilgili sorunlarımız vardı. Aracımız genel olarak yavaş değil, ancak bu hafta sonu bir kez daha olması gerekenden daha yavaş kaldı."

"Yine de bazen böyle olabiliyor ve bugüne bakarsak, durum düne kıyasla biraz daha iyiydi. Fakat hâlâ yeterince hızlı değildik."

Lastiklerin sadece son sektörü mü etkilediği sorusuna, "Tek turda genel olarak tüm virajları etkiliyor. İyi değiliz ve son sektörde bu durum iyice büyüyor çünkü aslında daha fazla tutuşa ihtiyacınız olan yer orası. Sonuçta ilk iki sektörde çoğunlukla düzlükler var." yanıtını verdi.

Raikkonen, bu yıldan öğrendikleri şeylerin gelecek yıl kendilerine yardım etmesini umuyor.

"Bugün genel olarak her şey biraz daha iyiydi ama yine de burası, araç sürmesi kolay bir yer değil. Salı ve çarşamba günü test yaparken bazı şeyler deneyeceğiz ve gelecek yılın hazırlıklarına başlayacağız."

"Elbette bu yıl gerçekten çok şey öğrendik ve genel olarak olmak istediğimiz yerde değildik. Sezonun ilk bölümünde durum kötü değildi. Ama sonrasında pek çok sebepten ötürü ikinci yarı bizim için gerçekten iyi geçmedi. Yeterli hızımız yoktu."