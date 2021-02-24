Raikkonen: "Benim için rakamlar önemli değil"

Fin pilot, Formula 1 kariyerine 2001 yılında Sauber’de başlamıştı. Bu yıl, Raikkonen'in ilk deneyiminin üzerinden tam 20 yıl geçmiş olacak.

Bu konudaki görüşleri sorulduğunda 2007 dünya şampiyonu, ‘’Zaman hızlı geçiyor, bu çok uzun zaman önceydi. F1’den birkaç sene uzaklaştım, bu yüzden 20 sene gibi hissettirmiyor.’’

‘’Yani bu konuyla ilgili söyleyecek bir şeyim yok.’’ cevabını verdi.

Raikkonen, Rubens Barrichello’nun 322 yarışlık rekorunu Eifel GP’sinde kırıp, tarihte en çok yarışa katılan isim olmuştu. F1’e 2021 yılında tekrar dönen Fernando Alonso da bu rekora çok yakın.

Alonso’nun dönüşü ve rekorda kendisine yaklaşabileceğinin hatırlatılması üzerine Raikkonen, ‘’Açıkçası benim için, rakamlar çok önemli değil ve eminim ki ben bıraktığım zaman biri daha fazlasını yapacak ve ardından başkası bıraktığında da, daha genç olanlar daha fazlasını yapacak. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor ve sonuçlar, yarış sayısından daha önemli.’’ dedi.

Tecrübeli Fin pilot, aynı zamanda kış arasında neler yaptığını da anlattı.

‘’Ailemle vakit geçirdim, ve rahatladım. Bir noktada antrenmanlarıma başladım. Çok özel bir şey yapmadım’’

‘’Yani açıkçası bu sezon için çok heyecanlıyız, fakat çok bilinmez. Çünkü aracı denemedik, kurallar değişti, nerede olacağız? Bilmiyoruz. Birkaç hafta içinde, testlerle birlikte işlerin nasıl gittiğini ve araçların nasıl hissettirdiğini göreceğiz. Bir ay içinde ilk yarış başlayacak ve herkes, herkesin nerede olduğunu görecek.’’

Tarihte en çok tecrübeye sahip F1 pilotu olarak onu nelerin heyecanlandırdığı sorulduğunda, 41 yaşındaki pilot, ‘’Yarışmak ve sürmek. Gerisi hakkında hiçbir zaman çok büyük bir hayranı olmadım. Ancak biliyorsunuz, aksi takdirde, eğer o tarafı çıkarırsanız, kesinlikle aynı olmayacak. Ancak ben yarışmayı ve bir şeyleri geliştirmem gereken meydan okumaları seviyorum.’’ cevabını verdi.