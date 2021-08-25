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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Raikkonen: "Belçika'da tablo, yılın ilk yarısıyla benzer olacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Kimi Raikkonen, bu hafta sonu yapılacak Belçika GP'de tablonun, sezon arasından öncekine benzemesini bekliyor.

Raikkonen: "Belçika'da tablo, yılın ilk yarısıyla benzer olacak"

Kimi Raikkonen, 2021 sezonunu ilk yarısında sadece iki puan alabildi ve sıradaki yarış, Fin pilotun pek çok başarı elde ettiği Belçika'da olacak.

Yaz arasından sonraki ilk yarış hakkında konuşan Raikkonen, "Tatilden keyif aldım: ailemizle bu kadar zaman geçirmek sık sık yaptığımız bir şey değil, bu yüzden en iyi şekilde faydalanmaya özen gösterdim. Şimdi tatil geçmişte kaldı ve tekrar yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Spa, geri dönmek için harika bir yer, iyi yarışların olduğu güzel bir pist ve pazar günleri tahmin edilemez olabiliyor."

"Pist üstündeki durum yaz arasından öncesine benzeyecek. Net olmamız ve hem araçtan hem şartlardan en iyi şekilde faydalanmamız gerekiyor. Bu sayede iyi bir sonuç almak mümkün olabilir.” dedi.

Antonio Giovinazzi de sezonun ikinci yarısı için heyecanlı olduğunu söylüyor.

"Ailem ve arkadaşlarımla  birkaç hafta geçirebildim. Takvim bu kadar yoğun olduğu için bunu yapmak her zaman güzel oluyor. Kendimi iyi hissediyorum ve araca geri dönmek için sabırsızlanıyorum."

"Spa, sürücünün büyük fark yaratabileceğini düşündüğünüz efsanevi bir pist ve sezonun ikinci bölümüne mümkün olan en iyi şekilde başlamak istiyorum."

Son olarak takım patronu Frederic Vasseur, "Motivasyon seviyeleri hem bu sezon hem de bir sonraki sezon için üst seviyede ve yılın geri kalanında her pistte puan için mücadele etme fırsatımız olduğunu biliyoruz."

"Daha fazla puan almak ve şampiyonada daha iyi bir pozisyon için mücadele etmek adına tüm fırsatları en iyi şekilde kullandığımızdan emin olmalıyız. Önümüzdeki üçlü yarıştan itibaren durumu tersine çevirmek adına birçok şans var ve burada zaten mücadelede olabileceğimizden eminiz." dedi.

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