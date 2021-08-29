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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Raikkonen, Belçika GP'ye pit yolundan başlayacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, bu hafta sonu yapılacak Britanya Grand Prix'sine pit yolundan başlayacak.

Raikkonen, Belçika GP'ye pit yolundan başlayacak

Cumartesi günü gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında fren problemi nedeniyle garajda kalan Raikkonen, bu sebeple ıslak zeminde çok az sürüş yapabilmişti.

Sıralama turları tamamen yağmur altında geçti ve Raikkonen, bu şartlardaki deneyim eksikliği nedeniyle pist şartlarını anlamakta zorlandı.

Sonuç olarak sıralama turlarını 19. sırada tamamladı ve epey hayal kırıklığı yaşadığı görülebiliyordu.

Alfa Romeo, Raikkonen'in zaten gerilerde olması nedeniyle, hava durumunu göz önünde bulundurarak yeni bir arka kanada/arka kanat ayarına geçiş yaptı.

Bu sebeple de Raikkonen kurallar gereği yarışa pit yolundan başlamak zorunda kalacak.

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Russell: "Yarış yağmurlu geçerse ilk beş içinde kalmaya çalışacağım"

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Russell: "Yarış yağmurlu geçerse ilk beş içinde kalmaya çalışacağım"
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