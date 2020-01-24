Raikkonen, Barrichello'nun rekorunu kırmaya ilgi duymuyor

Formula 1 tarihinde 300 ve üzeri yarışa çıkan sadece beş pilot yer alıyor.

Rubens Barrichello, 323 Grand Prix ile bu alanda rekoru elinde bulundururken, gelecek yıl 22 yarışın tamamında yer alacak olan Kimi Raikkonen 313 Grand Prix ile ikinci sırada.

Ayrıca Fernando Alonso 312, Michael Schumacher 307 ve Jenson Button 306 yarışa çıktı.

Yeni sezonda rekoru eline geçirmesi beklenen Raikkonen, bu rekora ilgi duymadığını dile getirdi.

Barrichello'nun rekorunu kıracağının hatırlatılması üzerine Fin pilot, "Bu pek de heyecanlı bir şey değil. Çünkü bana hiçbir şey getirmiyor. Ama şimdi bir kez daha piste çıkacağım için heyecanlıyım."

"Umarım bu yıl kendimizi geliştirebiliriz, doğru ve yanlış yaptığımız şeylerden dersler çıkarabiliriz ve umarım ön tarafa biraz daha yaklaşabiliriz. Ama tüm bunları zaman gösterecek, şimdilik çok erken."

"İlk yarışta iyi bir fikir edineceğiz." dedi.

Raikkonen, Alfa Romeo'daki baskının Ferrari'den daha az olmadığını, sadece artık ailesiyle geçirebileceği daha fazla vaktinin olduğunu söyledi.

"Alfa Romeo'daki baskının Ferrari'den farklı olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası iyi bir iş yapmak istiyoruz ve herkes elinden geleni yapıyor. Sonunda yarış hafta sonu boyunca yaptığınız iş, hangi takımda olursanız olun gerçekten farklı değil. Toplantılar çok benzer."

"Yarışlar dışında elbette daha fazla boş vaktim var. Ek olarak takım fabrikası İsviçre'de. Yaşadığım yere çok yakın. Bu yüzden farklı ülkelere seyahat etmem gerekmiyor. Bu da ailemle daha fazla vakit geçirmemi sağlıyor, ki bu güzel bir şey."