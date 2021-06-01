Raikkonen: "Bakü'de her fırsattan en iyi şekilde faydalanmalıyız"

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen bu yıl henüz puan almayı başaramazken, takım bu yılki ilk puanlarını Antonio Giovinazzi kazandı.

Monako'daki yarışı 11. sırada bitiren Raikkonen, bu hafta sonu yapılacak Bakü yarışında her fırsatı değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyor.

Fin pilot, "Takımın her geçen yarış güçlendiğini görmek güzel ve umarı bu hafta sonu bizim için iyi bir hafta sonu olur. Bakü'deki yarışlar çok kaotik olabiliyor ve işimizi düzgün şekilde yaparsak iyi bir sonuç elde edebiliriz."

"Tam olarak ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Cuma gününden pazar gününe kadar her fırsattan en iyi şekilde faydalanmalı. Orta gruptaki takımlarla eşit şartlarda mücadele edebileceğimizi zaten kanıtladık ve bakalım bu kez işler nasıl gidecek." dedi.

Giovinazzi ise bu yılki ilk puanını aldığı Monako'nun ardından bu hafta sonu güçlü formlarını sürdürmelerini ümit ediyor.

"Bakü, yarışmayı en sevdiğim pistlerden biri ve burayı seviyorum. GP2'deki zamanlarımdan çok hoş anılarım var ve 2019'da F1'e ilk geldiğim zaman burada güçlü bir Cumartesi geçirmiştim. İlk kez sıralama turlarında son bölüme o gün kaldım ve bu hafta sonu tekrar performans göstermeyi çok isterim."

"Monako'daki son yarışta puan almayı başardım ki bu iyi bir sonuçtu. Düşündüğümüzden bile daha güçlü görünüyorduk. Bu formu buraya taşıyabileceğimizden ve kaydettiğimiz ilerlemenin sonuçlarını almaya devam edebileceğimizden eminiz.”

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images