Raikkonen: "Bahreyn'de tüm fırsatları kullanmalıyız"

Alfa Romeo, sezon öncesi testlerinde iyi bir performans sergilemeyi başardı ve çok sayıda tur attı.

Bahreyn GP öncesi konuşan Kimi Raikkonen, "Yarışmayı özlediğimiz için sezonun ilk yarışı genellikle özeldir."

"Test için araca geri dönmek güzeldi. Ancak sporu eğlenceli kılan şey tekerlek tekerleğe mücadele ve bunu sadece yarışlarda elde edebilirsiniz. Bu yüzden yarışı sabırsızlıkla bekliyorum."

"İki hafta önceki üç günlük testte kaydettiğimiz zaman turlarına bakmıyorum, çünkü ne bekleyebileceğimize dair bir fikir edinmeye çalışmanın anlamı yok."

"Cumartesi günü herkesin nerede olduğunu ve bu yıl ne tür bir savaşa sahip olacağımızı daha iyi göreceğiz. Şimdi sadece kendi çalışmalarımıza, testlerde sahip olduğumuz şeyi geliştirmeye ve her fırsattan en iyi şekilde faydalanmaya odaklanmalıyız." dedi.

Antonio Giovinazzi ise şunları ekledi: "Yeni sezon için gerçekten çok heyecanlıyım, çünkü bu benim spordaki üçüncü tam sezonum olacak. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak hazır hissediyorum ve bir kez daha yarış hafta sonunun hissiyatını yaşamak için sabırsızlanıyorum."

"Rakiplerimizle kıyaslandığında nerede olduğumuza dair herhangi bir tahminde bulanmıyorum, ancak iyi bir sezon geçirebileceğimize eminim. Takım içinde gerçekten çok iyi bir ruh hali var, insanlar pozitif hissediyor ve hepimiz başımız dik tutuyoruz."

"Hepimiz ilk yarışın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Geçen yılki yarışta puan kazanmıştık ve bunun sonrası için çok önemli olduğu kanıtlandı. Bu yüzden amacımız bir kez daha doğru seviye ile başlamak."

Takım patronu Frederic Vasseur ise, "Testte iyi bir iş çıkardık, mükemmel dayanıklılık seviyesi sayesinde çok fazla mesafe tamamladık. Mekanik sorun yoktu ve sürücülerden iyi geri bildirimler aldık. Bu olumlu başlangıcı ödüllendirici bir ilk yarışa dönüştürmek için heyecanlıyız."

"Tabii ki rakiplerimize göre nerede olduğumuz büyük bir soru işareti. Sadece elimizden gelenin en iyisini yapmamız ve kusursuz bir hafta sonu geçirmemiz gerekiyor. Sonrasında durumu değerlendireceğiz ve sezondan neler bekleyebileceğimiz konusunda daha net bir fikre sahip olacağız."

"Orta grupta yakın bir mücadele olacak ve farkların minimum olacağını biliyoruz. Bu yüzden paketimizden her şeyi çıkarmamız gerekiyor."