Raikkonen: "Ayrılıp ayrılmamak benim kararım olacak"

Kimi Raikkonen'in tek yıllık kontratı bu yılın ardından sona erecek ve henüz gelecek yıl ne yapacağına karar vermiş değil.

Alfa Romeo'nun geçtiğimiz haftalarda Valtteri Bottas'la ilk teması kurduğu ortaya çıkmıştı ve Fin pilotla anlaşmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu durumda Raikkonen emekli olmak zorunda kalabilir.

Macaristan GP öncesi konuşan Raikkonen, geleceğiyle ilgili kararın kendi ellerinde olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Devam etmek isteyip istemediğime karar vermek benim seçimim olacak. Bu yüzden ilk etapta tamamen benim kararım fakat bilmiyorum. Bunu gerçekten çok fazla düşünmedim ve hiçbir konu hakkında stresli değilim. Neler olacağını göreceğiz."

Raikkonen sonrasında Macaristan GP hakkında konuştu ve pisti çok sevdiğini söylerken, daha az lük olması nedeniyle pistin kendilerine uyabileceğini belirtti.

"Her zaman burayı, bu bölgeyi ve insanlarını sevdim. Buraya geri döndüğüm için çok mutluyum ve sanırım herkes de mutlu."

"Doğruyu söylemek gerekirse güç düzeninde herhangi bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Pist düzeni sayesinde her şey diğer bazı pistlere kıyasla aniden değişmeyecek. Fakat bence daha az düzlük bizim için daha iyi olacak. "

"Neler olacağını göreceğiz. Burada geçiş yapmak zor, geçiş yapabiliyorsunuz ama bunu yapmak diğer bazı yerlerden daha zor."

"Yaptığımızdan daha iyisini yapmamız gerekiyor. Sıralama turları muhtemelen en güçlü olduğumuz alan değil ve burada oldukça önemli olacak."

"Fakat sıralama turlarında nerede yer alırsak alalım yarışa gideceğiz ve iyi bir performans göstermeye çalışacağız. Hava sıcaksa lastikler için zor olabilir, bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images