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Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

Raikkonen: "Ayarlar üzerinde çalışmalıyız"

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Raikkonen: "Ayarlar üzerinde çalışmalıyız"
Ekleyen:
, Editör
16 Kas 2019 12:00

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo'nun ayarlar üzerinde çalışmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Cuma günü gerçekleştirilen antrenman turlarında Kimi Raikkonen sekizinci en hızlı zamanı yapmayı başarmıştı.

Bununla birlikte Fin pilot, ayarlar üzerinde çalışmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

"Sıralama turları ve yarıştan önce ayarlar üzerinde çalışmamız gerekiyor. Cuma günkü hava şartları nedeniyle durum zordu. Cumartesi günü daha fazlasını elde etmeye çalışacağız ve neler olacağını göreceğiz."

"Kırmızı bayraklar elbette iyi değildi ama herkes aynı durumda. Bazen bugün olduğu gibi kırmızı bayraklar çıkabiliyor, yapabileceğimiz bir şey yok."

"Bu sadece ilk gün, Cuma günü... Yani birinci mi yoksa sonun mu olduğunuzun önemi yok. Ayarlar ve denge üzerinde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Cuma günü hava nedeniyle planladığımız şeyleri yapmadık. Cumartesi günü hava iyileşecek ve gelişmeye çalışacağız. Sonunda neler olacağını görelim."

"Burada sıralama turları her zaman çok yakın geçiyor. 0.1 saniye içerisinde pek çok araç olabilir. Her şeyi doğru yapmaya çalışacağız. Sonuçların nasıl olacağını göreceğiz."

Fin pilot yine de iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

“Zor şartlara rağmen hafta sonuna başarılı bir başlangıç yaptık. Günü ilk 10'da bitirmek harika, ancak bu sadece bir antrenman seansı. Bu yüzden ilerlemeye devam etmeye çalışacağız ve Cumartesi günü bizi neyin beklediğini göreceğiz."

"Şartların asıl olacağını göreceğiz."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
Editör Kemal Şengül

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