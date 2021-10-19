Raikkonen: "Austin'de puan alabilmek için her şeyi doğru yapmalıyız"

Alfa Romeo bu yıl puan barajının etrafında gezinse de puan almakta zorlandı ve bitime altı yarış kala şampiyonayı dokuzuncu sırada götürüyor.

Intercity İstanbul Park'ta puan almaya yaklaşsalar da, doğru stratejiyi seçememelerinin ardından hafta sonunu puansız kapattılar.

Yarışı 12. sırada bitiren Kimi Raikkonen, Amerika yarışı öncesi verdiği demeçte eğer bu hafta sonu puan almak istiyorlarsa, her şeyi doğru yapmaları gerektiğini söyledi.

Raikkonen, "COTA ile ilgili güzel anılarım var. Son galibiyetimi aldığım yer orasıydı ve bu yüzden geriye dönüp baktığımızda güzel bir şey olsa da araca bindiğinizde bunun bir önemi kalmıyor."

"Yarıştan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyorsak her şeyi iyi yapmamız gerektiğini biliyoruz ve bunu cuma gününden itibaren yapmalıyız."

"Son iki yarışta koşullar değişkendi ve bunlara tepki vermemiz gerekti. Fakat şimdi Amerika hafta sonunun bize neler sunacağını ve hangi yöne gideceğimizi göreceğiz." dedi.

Antonio Giovinazzi de Amerika yarışı için sabırsızlanıyor.

"Austin hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyorum. Orası her zaman için gitmesi güzel bir yerdi. Oradaki insanlar cana çok yakın ve şehir harika."

"2019'da orada yarıştığımız zamanki sevgiyi hatırlıyorum: Hafta sonu harikaydı ve umarım bu kez de aynı olur."

"Türkiye'de puan almayı böylesine küçük bir farkla kaçırmak sinir bozucuydu. İlk ona girecek hızımız vardı fakat başaramadık. Bu kez de %100'ümüzü vermemiz gerekecek. Umarım iki hafta öncesine göre daha iyi bir sonuç alırız."