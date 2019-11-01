Raikkonen: "Austin'de güzel anılarım var"

Bundan bir sene önce Kimi Raikkonen, Ferrari ile Amerika GP'de zafere ulaşmıştı ancak bu sene Alfa Romeo direksiyonunda zorlanacak gibi görünüyor.

Buna rağmen Finlandiyalı sürücü heyecanını kaybetmiş değil.

Kimi konuyla ilgili şunları söyledi: "Austin'deki yarışlarda hep güzel anılarım oldu özellikle de geçen sene."

"Ancak geçen seneki galibiyetim bu hafta sonu direksiyona geçtiğimde önemli olmayacak. Her yarış farklıdır. Bu yüzden eğer birkaç puan kazanabilmek istiyorsak yaptığımız işe odaklanmalıyız."

Takım arkadaşı Antonio Giovinazzi ise iyi bir yarış geçirmelerini umuyor.

"Bu hafta sonu yeniden direksiyon başına geçiyoruz ve bir önceki yarışa kıyasla yarışta rekabet etme fırsatına sahip olacağız."

"Orta grup takımları arasında ön sırada mücadele etmek istiyorsak mükemmel bir hafta sonu geçirmemiz gerektiğini biliyoruz. Bunu Mexico City'de yapamadık, ama önümüzde yeni bir yarış var ve tüm gücümüzle saldıracağız."