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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Araçtan her şeyi çıkarabilirsek ilk onda yer alabiliriz"

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Raikkonen: "Araçtan her şeyi çıkarabilirsek ilk onda yer alabiliriz"
Ekleyen:
, Editör
7 Ağu 2020 05:36

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, eğer araçtan her şeyi çıkartabilirlerse yeniden ilk onda savaşabileceklerini düşünüyor.

Kimi Raikkonen, ilk dört yarışta puan alamayan birkaç sürücüden birisi konumunda yer alırken, Alfa Romeo şu noktada puan alabilecek tempoda değil gibi görünüyor.

Perşembe günü konuşan Raikkonen, "Her zaman bir şeyler denemeye devam ediyoruz ve bir şeyler öğrenip öğrenemeyeceğimiz ya da daha iyi olup olamayacağımızı göreceğiz. Daha iyi olabilmek adına bazı alanlarda tamamen farklı şeyler denemelisiniz. Geçen hafta sona yarışa yanıldığımızı veya tamamen yanlış bir şey yaptığımızı düşünmüyorum."

"Geliştirmemiz gereken alanlara bakarsak, hızımızın olması gereken yerde olmadığını biliyoruz. Hafta sonu her şeyi bir araya getirmek gerekiyor. Araçta herhangi bir hata yapmaktan kaçınmalı ve şu anda aracın hızı neyse onu ortaya çıkarmalıyız. Sanırım yine ilk onda yarışabiliriz. Orada olmak için tüm hızı elde etmemiz ve her şeyden maksimumu almamız gerekiyor. Şimdiye kadar bunu başarabildiğimizi sanmıyorum."

"Kısacası araçtan her şeyi çıkarmak gerekiyor. Ayarlar tarafında öğrenmek adına bir şeyler deniyoruz. Bu yılın oldukça benzersiz geçtiğini düşünüyorum çünkü bazen aynı pistte arka arkaya iki yarış yapıyoruz. Bu sayede daha fazlasını deneme şansımız oluyor."

Raikkonen, kırılan ön kanadın sebebini araştırdıklarını da belirtti.

"Ön kanada ne olduğunu kesin olarak bilmiyoruz. Kırıldığı açık, ancak yine de bunun nedenlerine bakıyoruz ve benzer sorunların tekrarlanmaması için her şeyi kontrol ediyoruz. Ancak kanat kırılması sonucu herhangi bir şekilde etkilemedi. Yarıştan önce, bu kez ilk on içinde yer alma şansımız olacağını düşünmüştüm, ancak lastikleri değiştirdikten sonra rakiplerimizle aynı hızda gidemedik. Geçen hafta söylediklerim bugün de geçerliliğini koruyor: Aracın potansiyelinden tam olarak yararlanmak için özelliklerini daha iyi anlamalıyız. Aracın puan kazanacak kadar hızlı olduğuna eminim. Ancak bunun için her şeyin doğru yapılması gerekiyor. "

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Editör Kemal Şengül

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