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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Araçta değişen bir şey yok"

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Raikkonen: "Araçta değişen bir şey yok"
Ekleyen:
, Editör
15 Ağu 2020 06:58

Alfa Romeo F1 pilotu Kimi Raikkonen, aracın geçen haftadan bu yana değişmediğini ve yine aynı yerde olduklarını söyledi.

Alfa Romeo pilotları, cuma günkü antrenman turlarında geçen hafta ile benzer pozisyonlarda yer aldılar.

Kimi Raikkonen 1:18.900'lük turuyla günü 17. sırada tamamlarken, Antonio Giovinazzi 1:18.964 yaptı ve 18. sırada yer aldı.

Raikkonen günü şöyle yorumladı: "Oldukça sıradan bir Cuma günüydü. Sıralama turları için aracı doğru ayarlara getirmeye çalıştık ve çeşitli şeyler denedik."

"Araç son birkaç yarışa çok benziyor, bu kadar kısa sürede büyük değişiklikler olmasını bekleyemezsiniz ve biz de henüz olmayı istediğimiz yerde değiliz."

"Bu noktadaki sahip olduğumuz paketten en iyisini çıkarmaya odaklanmamız gerekiyor."

Giovinazzi ise şunları ekledi: "Hafta sona başlamak adına en kolay gün değildi. Bu koşullarda biraz zorlandık ve hızı önemli oranda artırmamız gerekiyor."

"Önümüzde yapılması gereken çok fazla iş olduğunu biliyoruz, bu gece sağlam bir çalışma yapmalı ve yarın üçüncü antrenmandaki sınırlı sürede elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız."

Raikkonen bu yıl puan alamazken, Giovinazzi sadece ilk yarışta puan alabildi.

 

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Editör Kemal Şengül

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