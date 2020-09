Raikkonen: “Aracın gelişiminden memnun olamayız"

Raikkonen, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Belçika GP'de 12. olmasına rağmen Ferrari sürücülerinin önünde yer almayı başarmıştı.

Ferrari motorlu araçların yüksek hızlı pistlerde zorlanmasına rağmen, kendisinin diğer sürücülere göre daha az zorlandığı belirtildiğinde Raikkonen, “Açıkçası, burası bir önceki piste göre farklı bir pist ve aracın gelişiminden de pek memnun olamayız. Çünkü yarışlarda puan alamıyoruz ve hedef de bu. Ancak bazı alanlarda elbette geliştik.”

“Birçok konuda yapmamız gereken işler var ve bu yüksek hızlı pistler muhtemelen bizim en güçlü olduğumuz alan değil. Yüksek yere basma gücü isteyen ve motor gücüne çok bağlı olmayan pistlerde işimizin daha kolay olacağını düşünüyorum. Yani, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ve pazar günkü sonuçlarda ne olacağını göreceğiz.” dedi.

Sezonun geri kalanında en iyi şansa hangi pistlerde sahip olabilecekleri sorulduğunda ise Fin sürücü, “Spa’da çok kötü olmadığımızı düşünüyorum, ancak açık şekilde istediğimiz yerde de değildik. Kendi tarafımızda, olabildiğince aracı geliştirmeliyiz ve böylece güçlü hafta sonları geçirebiliriz. Sonuç olarak ne elde edeceğinizi bilemezsiniz.”

“Ancak pistlere, ‘Bu pist iyi, bu pist kötü’ diye bakmıyorum. Her hafta sonu bu şekilde olabilir. Kimin daha çok hata yaptığını göreceğiz. Her pistte, her pazar günü yaptığınız hatanın bedelini ödersiniz. Bu yüzden takımın iyi pazar günleri geçirmesini sağlamalıyız ve umarım cumartesi günleri de iyi oluruz.” ifadelerini kullandı.