Raikkonen: "Araç son yarışlarda iyi görünüyor"

Alfa Romeo, bitime üç yarış kala şampiyonayı Williams'ın ardında götürüyor ve kalan yarışlarda öne geçebilmeleri için bir tür "mucizeye" ihtiyaçları var.

Kimi Raikkonen, son yarışlarda takıma önemli puanlar getirdi ve kalan yarışlarda da hızlı olmalarını umuyor.

Fin pilot şöyle dedi: "Geçen hafta sonu Brezilya'da, pazar günü iyi bir tempomuz vardı ve aracın yol tutuşu hafta sonunun diğer seanslarından daha iyiydi."

"Araçta bazı parçaları değiştirdiğimiz için pit yolundan başladım ve sonrasında bu sıraları hızla kazandım."

"Sekiz sıra yükseldim, belki de bizim için maksimum nokta burasıydı. Yine de puan almaya ihtiyacımız vardı ve onları kazanamadık. Her şeye rağmen bence pit yolundan başlama kararı doğruydu."

"Yine de araçtan memnundum ve sonraki yarışlar için olumlu bir haber."

"Şimdi kariyerimin son üç yarışına yaklaşıyorum ve bunlardan ikisi tamamen yeni pistlerde olacak. Bu da kesinlikle biraz çeşitlilik ve özgünlük katacak."

"Katar, uzun düzlüğü ve bunun sonundaki iyi geçiş noktasının yanı sıra, geçişin zor olacağı orta kısmı sebebiyle oldukça basit bir pist gibi görünüyor."

"Her şey kendinizi düzlükte atağa kalkmak adına, son virajda en iyi pozisyona getirmekle alakalı olacak fakat şu anda söyleyebileceğimiz şeyler bu kadar."

"Özellikle başlangıçta pistin yüzeyinin tozlu olmasını beklediğimiz için, tutuşun nasıl olduğu ve lastiklerin nasıl alıştığını öğrenmek adına antrenmanlar önemli olacak."

"Son birkaç yarışta iyi bir tempo yakaladık, bu yüzden umarım piste çıktığımızda iyi bir tempoya sahip olabilir ve iyi bir sonuç alabiliriz."

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, and Mick Schumacher, Haas VF-21, collide Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images