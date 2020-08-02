Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
Yarış:
06 Saat
:
49 Dakika
:
57 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
33 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
23 Eki
-
25 Eki
Canceled
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
Canceled
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
89 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
13 Kas
-
15 Kas
Canceled
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
117 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Araç daha iyi hissettiriyor ama yeterince hızlı değil"

paylaşım
yorumlar
Raikkonen: "Araç daha iyi hissettiriyor ama yeterince hızlı değil"
Ekleyen:
, Editör
2 Ağu 2020 06:06

Alfa Romeo Formula 1 pilotu Kimi Raikkonen, şu anda araçta daha iyi bir his olsa bile yeterince hızlı olmadıklarını söyledi.

Antrenman turlarının ardından Alfa Romeo pilotları daha olumlu görünüyordu ve yeni güncelleme paketi hakkında her iki pilot da olumlu konuşmuşlardı. Fakat iki sürücü de sıralama turlarının ilk bölümünde elendi.

18. sıradan yarışa başlayacak Raikkonen, "Sonuçlar böyle ve geliştirmemiz gereken çok fazla şey var. Yarın bizimle aynı motora sahip olan araçlardan birkaçı önümüzde başlıyor. Bu yüzden sadece motorla ilgili değil."

"Araç bu hafta sonu daha iyi durumda. Hissiyat daha olumlu hale geldi ama yeterli hıza sahip değil. Son hızlı turumun son virajında bir araç tarafından engellendim, ancak bu olmasa bile çok yüksek bir pozisyonda olabileceğimi sanmıyorum. Sonuçlar henüz olması gerektiği gibi değil."

"Sonuç olarak araç daha iyi hissettiriyor ama maalesef yeterli hıza sahip değil." dedi.

Yarışlarla ilgili umutları sorulduğunda Fin pilot, "Genellikle yarışta, sıralama temposuna kıyasla daha rekabetçi oluyoruz. Bugün biraz daha yukarıda olabilirdik. Son virajda bir Renault beni engelledi ve tabii ki bana yardımcı olmadı. Ama sanırım genel tabloyu çok değiştirmedi. Artık yarını bekliyoruz ve neler olacağını göreceğiz." yanıtını verdi.

Raikkonen, ana sorunlardan birinin Ferrari motorundan kaynaklanan güç eksikliği olup olmadığı sorusuna, "Sahip olduğumuz şeyi gayet iyi anlıyoruz. Aracın diğer parçaları da mükemmel değil. Etrafa bakarsanız, aynı motora sahip diğer takımların bize kıyasla daha fazla hıza sahip olduğunu görebilirsiniz. Bu yüzden geliştirecek çok şey var. Araç bu hafta sonu daha iyi hareket ediyor ve bunun önemli olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

Antonio Giovinazzi ise 17. olmasının ardından şunları ekledi: "Geliştik ve bundan ötürü mutlu olabiliriz. Şu noktada yapmamız gereken çok fazla iş olsa bile rakiplerimize biraz daha yakınız. Takım doğru yönde gidiyor."

Albon, yarış mühendisi değişikliğinin gerekçesini açıkladı

Önceki haber

Albon, yarış mühendisi değişikliğinin gerekçesini açıkladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Britanya GP: Pole pozisyonu rekor dereceyle Hamilton'ın!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Britanya GP: Pole pozisyonu rekor dereceyle Hamilton'ın!

Wolff: "Dominasyonumuzun arkadaş canlısı olmadığının farkındayız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Dominasyonumuzun arkadaş canlısı olmadığının farkındayız"

Albon, yarış mühendisi değişikliğinin gerekçesini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
31dk

Albon, yarış mühendisi değişikliğinin gerekçesini açıkladı

Leclerc: "Dördüncü olmayı beklemiyordum!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Dördüncü olmayı beklemiyordum!"

Vettel: "Turu bir araya getirmekte çok zorlandım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Turu bir araya getirmekte çok zorlandım"

Norris, ilk 5'te olabilmek için aşırı zorlamamış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris, ilk 5'te olabilmek için aşırı zorlamamış

Hamilton: “Pole pozisyonundan önce zorlanıyordum”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: “Pole pozisyonundan önce zorlanıyordum”

Magnussen: "16. sıra Haas için pole pozisyonu gibi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Magnussen: "16. sıra Haas için pole pozisyonu gibi"

Son Haberler

Raikkonen: "Araç daha iyi hissettiriyor ama yeterince hızlı değil"
F1 Formula 1 / Son dakika
13dk

Raikkonen: "Araç daha iyi hissettiriyor ama yeterince hızlı değil"

Albon, yarış mühendisi değişikliğinin gerekçesini açıkladı
F1 Formula 1 / Son dakika
31dk

Albon, yarış mühendisi değişikliğinin gerekçesini açıkladı

Magnussen: "16. sıra Haas için pole pozisyonu gibi"
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Magnussen: "16. sıra Haas için pole pozisyonu gibi"

Sainz: "Macaristan'a göre daha iyi bir performansa sahibiz"
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Macaristan'a göre daha iyi bir performansa sahibiz"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Britanya GP: Pole pozisyonu rekor dereceyle Hamilton'ın!

2
Formula 1

Wolff: "Dominasyonumuzun arkadaş canlısı olmadığının farkındayız"

3
Formula 1

Albon, yarış mühendisi değişikliğinin gerekçesini açıkladı

31dk
4
Formula 1

Leclerc: "Dördüncü olmayı beklemiyordum!"

5
Formula 1

Vettel: "Turu bir araya getirmekte çok zorlandım"

Son Videolar

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu? 09:12
Formula 1

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu?

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi 02:24
Formula 1

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı? 07:09
Formula 1

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı?

F1 Türkiye GP'nin durumu ne olacak? Serhan Acar ve Cihangir Perperik değerlendiriyor! 27:48
Formula 1

F1 Türkiye GP'nin durumu ne olacak? Serhan Acar ve Cihangir Perperik değerlendiriyor!

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler 01:27
Formula 1

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler

Son Haberler

Raikkonen: "Araç daha iyi hissettiriyor ama yeterince hızlı değil"
F1

Raikkonen: "Araç daha iyi hissettiriyor ama yeterince hızlı değil"

Albon, yarış mühendisi değişikliğinin gerekçesini açıkladı
F1

Albon, yarış mühendisi değişikliğinin gerekçesini açıkladı

Magnussen: "16. sıra Haas için pole pozisyonu gibi"
F1

Magnussen: "16. sıra Haas için pole pozisyonu gibi"

Sainz: "Macaristan'a göre daha iyi bir performansa sahibiz"
F1

Sainz: "Macaristan'a göre daha iyi bir performansa sahibiz"

Stroll: "Altıncılık hayal kırıklığı yaratıyor"
F1

Stroll: "Altıncılık hayal kırıklığı yaratıyor"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.