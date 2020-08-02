Raikkonen: "Araç daha iyi hissettiriyor ama yeterince hızlı değil"

Antrenman turlarının ardından Alfa Romeo pilotları daha olumlu görünüyordu ve yeni güncelleme paketi hakkında her iki pilot da olumlu konuşmuşlardı. Fakat iki sürücü de sıralama turlarının ilk bölümünde elendi.

18. sıradan yarışa başlayacak Raikkonen, "Sonuçlar böyle ve geliştirmemiz gereken çok fazla şey var. Yarın bizimle aynı motora sahip olan araçlardan birkaçı önümüzde başlıyor. Bu yüzden sadece motorla ilgili değil."

"Araç bu hafta sonu daha iyi durumda. Hissiyat daha olumlu hale geldi ama yeterli hıza sahip değil. Son hızlı turumun son virajında bir araç tarafından engellendim, ancak bu olmasa bile çok yüksek bir pozisyonda olabileceğimi sanmıyorum. Sonuçlar henüz olması gerektiği gibi değil."

"Sonuç olarak araç daha iyi hissettiriyor ama maalesef yeterli hıza sahip değil." dedi.

Yarışlarla ilgili umutları sorulduğunda Fin pilot, "Genellikle yarışta, sıralama temposuna kıyasla daha rekabetçi oluyoruz. Bugün biraz daha yukarıda olabilirdik. Son virajda bir Renault beni engelledi ve tabii ki bana yardımcı olmadı. Ama sanırım genel tabloyu çok değiştirmedi. Artık yarını bekliyoruz ve neler olacağını göreceğiz." yanıtını verdi.

Raikkonen, ana sorunlardan birinin Ferrari motorundan kaynaklanan güç eksikliği olup olmadığı sorusuna, "Sahip olduğumuz şeyi gayet iyi anlıyoruz. Aracın diğer parçaları da mükemmel değil. Etrafa bakarsanız, aynı motora sahip diğer takımların bize kıyasla daha fazla hıza sahip olduğunu görebilirsiniz. Bu yüzden geliştirecek çok şey var. Araç bu hafta sonu daha iyi hareket ediyor ve bunun önemli olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

Antonio Giovinazzi ise 17. olmasının ardından şunları ekledi: "Geliştik ve bundan ötürü mutlu olabiliriz. Şu noktada yapmamız gereken çok fazla iş olsa bile rakiplerimize biraz daha yakınız. Takım doğru yönde gidiyor."