Raikkonen: "Alonso ile temasta, dışarı çıkmasaydım çünkü daha büyük bir temas olurdu"

Kimi Raikkonen, geçtiğimiz hafta sonu Amerika'da gerçekleştirilen yarışta, orta lastiğin de avantajıyla ilk viraja gelirken Fernando Alonso'ya atak yapmıştı.

Alonso, ilk virajda Fin pilota geçilmemek için Raikkonen'in olduğu dış kısma doğru açıldı ve Raikkonen bunun üzerine kerbin dışına doğru gitse de aralarında temas yaşandı.

Bu olayda, Raikkonen'in tabanının bazı kısımları hasar gördü ve bu da lastik aşınmasının normalden daha fazla olmasına yol açtı.

Sonuç olarak 10. giden Raikkonen, lastiklerinin veriminin iyice düşmesiyle spin attı ve hafta sonunu 13. bitirdi.

Yarışın ardından spin hakkında konuşan Raikkonen, "Yarışın ilk bölümünde araç iyiydi ve ilk ona girecek hızım vardı."

"Her şey oldukça iyi durumdaydı ve ardından Alonso ile küçük bir temas yaşadık ve tabanın sol kısmının bir kısmını kaybettik."

"Aracın dengesi üzerinde büyük bir etkisi olduğunu düşünmüyorum fakat bu temastan sonra lastik ömrü artık eskisi gibi değildi. Daha çok aşındı ve lastiklerim temelde bitti."

"Genelde lastik anlamında iyiyiz. Bugün her zamanki gibi olmamasının nedeni bence bu olabilir."

"Yarışın sonuna doğru, Vettel'in önünde kalmak için tüm gücümle saldırırken arka lastikler çalışmayı bıraktı." "Puan almaya çok yakın olmamıza rağmen bunu başaramamak üzücü." dedi.

Alonso ile temas, yarışın ana hikayelerinden biriydi.

Bu konuda konuşan Fin pilot, "Orada fren yaptım, dokunduk ve pist dışına çıktım. Eğer o çizgiyi korusaydım, çok daha büyük bir temas ve kaza olurdu. İçeride büyük bir boşluğa sahip olduğuna eminim. Hakemlerin ne dediğin önemsemiyorum." dedi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Fernando Alonso, Alpine A521, and Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images