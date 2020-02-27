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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Alonso için F1'de rekabetçi bir koltuk olmayabilir"

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Raikkonen: "Alonso için F1'de rekabetçi bir koltuk olmayabilir"
Ekleyen:
, Editör
27 Şub 2020 15:14

Kimi Raikkonen, Fernando Alonso'nun geri dönüş için yaşlı olmadığını, sadece rekabetçi bir araç olmasının zor olduğunu söyledi.

Fernando Alonso, 2018'in ardından Formula 1'den ayrıldı ve eğer şampiyonluk için yarışabileceği bir takımdan teklif gelirse spora geri dönebileceğini söyledi.

Bununla birlikte Red Bull, Ferrari ve Mercedes'in 2020 sonrasında mevcut pilotlarıyla devam etmesi bekleniyor.

Red Bull zaten Alonso'ya kapıyı kapattı. Ferrari'nin de Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas ve Sebastian Vettel arasından seçim yapması bekleniyor. Ayrıca Mercedes'in de Lewis Hamilton'ın yanına Alonso'yu getirmeyeceği biliniyor.

2010-11 yıllarında F1'de yarışmayan Raikkonen, "Bu benim kararım değil ve geri gelmek isteyip istemediğini bilmiyorum."

“Ama benden daha genç ve yarışmaya devam ediyor. Dakar'ı veya başka şeyleri yapması önemli değil, önemli olan yarışmaya devam ediyor olması."

“İki yıl boyunca ralli yaptım, her zaman yeni şeyler öğrendim ama geri dönmek çok zor değildi."

“Ama geri gelmek için iyi bir yer bulmak tamamen farklı bir konu. Bu en zor kısım - sürüşten daha karmaşık bir kısım."

"Farklı nesillere ait sürücüler arasında çok fazla fark görmüyorum.  Örneğin, Giovinazzi ile iyi bir ilişkim var, ama ondan çok daha yaşlı hissetmiyorum. Her yıl yaşlanıyoruz, ancak şu ana kadar sağlık problemlerim yok ve iyi durumdayım. Bundan ötürü de yaşın bir önemi yok."

Raikkonen ayrıca Ferrari hakkında da konuştu.

“Son yıllarda daha iyi ve daha kötü sezonlar geçirdiler, ancak umarım gelişip, şampiyonluk için savaşabilirler."

“Umarım problemleri çözebilirler ve tempo yakalayıp, dünya şampiyonluğu için savaşabilirler. Sezon boyunca neler olacağını kim bilebilir? Yıl çok uzun."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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