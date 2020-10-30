Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
27 Eki
FP1:
16 Saat
:
02 Dakika
:
51 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
41 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Alfa'da kalma kararı zor olmadı"

paylaşım
yorumlar
Raikkonen: "Alfa'da kalma kararı zor olmadı"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo ile olan anlaşmasını 2021'e uzatmalarının zor bir karar olmadığını söyledi.

Alfa Romeo, 2021 Formula 1 sezonunda Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi ikilisiyle devam edeceğini bu sabah yaptığı açıklamada doğruladı.

Son haftalarda geleceği sorulduğunda Raikkonen hep, henüz kararını vermediğini söylemişti.

Bugünkü basın toplantısında konuşan Raikkonen, "Zor bir karar değildi. Anlaşmayı imzalamadan önce doğrulayacak bir şey yoktu. Anlaşmayı dün imzaladık diyebilirim. Sürekli olarak geleceğe dair sorular soruyordunuz. Ancak bir şey imzalamadıysam, onu yalanlayamazdım."

"Bu açıdan zor olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası takımla konuşmamız gereken konular vardı. Onlar ne yapmak istiyordu, ben ne yapmak istiyordum. Hayatımızda da bakmamız gereken şeyler vardı."

"Ancak günün sonunda benim açımdan mantıklı geldi, onlar açısından da mantıklıydı. Anlaşmayı konuşmaya başlar başlamaz, çok uzun sürmedi. Oldukça net bir görüşme oldu." dedi.

2021 için hedefleri sorulduğunda Raikkonen, "Umarım bu seneden daha iyi iş çıkarırız. Açıkçası takım olarak bu durumdan mutlu değiliz ancak ne yazık ki mevcut durum bu."

"Ve bilirsiniz, hedefimiz gelişmek ve çok daha iyi olmak. Ancak hiçbir şeyin garantisi yok. Bu yüzden genel olarak daha iyi iş çıkarmak zorundayız. Ve umarım gelecek sene her şey konusunda daha mutlu oluruz. Olmayı umduğumuz yerde oluruz." dedi.

 

Takım patronu Fred Vasseur, bu süreçte başka pilotlarla konuştuklarını inkar etmedi.

Vasseur, "Her zaman birileriyle iletişim halinde olursunuz. Takım patronu size başkasıyla iletişim kurmadığını söylüyorsa, tamamen palavra atıyordur."

"Kimi takımın bir parçası ve onunla yakın ilişkiye sahibiz. Karar kolay olmasa da, bu tür durumlarda bir şeyleri değerlendirirsiniz. Bizim için normal olan birlikte devam etmekti, bu yüzden karar ve takımın geleceği için çok mutluyum." dedi.

Binotto, "FIA ile anlaşmamız gizli çünkü bu anlaşma gizli olması için var"

Önceki haber

Binotto, "FIA ile anlaşmamız gizli çünkü bu anlaşma gizli olması için var"

Sonraki haber

Gasly, Red Bull tarafından seçilmemesine şaşırmış

Gasly, Red Bull tarafından seçilmemesine şaşırmış
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Kimi Raikkonen
Takımlar Alfa Romeo
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Binotto: "Ferrari 2021'de pilotlar şampiyonluğu mücadelesi veremeyecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Ferrari 2021'de pilotlar şampiyonluğu mücadelesi veremeyecek"

Raikkonen: "Alfa'da kalma kararı zor olmadı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Alfa'da kalma kararı zor olmadı"

Binotto, "FIA ile anlaşmamız gizli çünkü bu anlaşma gizli olması için var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto, "FIA ile anlaşmamız gizli çünkü bu anlaşma gizli olması için var"

Binotto, Vettel'e ayrılık kararını bildirmeden önce 3 kez çalışmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto, Vettel'e ayrılık kararını bildirmeden önce 3 kez çalışmış

Ferrari, motor gelişiminin durdurulmasına tam olarak karşı olduğunu yineledi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, motor gelişiminin durdurulmasına tam olarak karşı olduğunu yineledi

Resmi: Raikkonen ve Giovinazzi, 2021’de Alfa Romeo’da devam edecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Raikkonen ve Giovinazzi, 2021’de Alfa Romeo’da devam edecek

Mercedes, Hamilton’la tek yıllık anlaşma yapmak istemiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Hamilton’la tek yıllık anlaşma yapmak istemiyor

Ecclestone, Vettel’i alması için Lawrence Stroll’a baskı kurmuş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ecclestone, Vettel’i alması için Lawrence Stroll’a baskı kurmuş

Son Haberler

Gasly, Red Bull tarafından seçilmemesine şaşırmış
F1 Formula 1 / Son dakika

Gasly, Red Bull tarafından seçilmemesine şaşırmış

Raikkonen: "Alfa'da kalma kararı zor olmadı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Alfa'da kalma kararı zor olmadı"

Binotto, "FIA ile anlaşmamız gizli çünkü bu anlaşma gizli olması için var"
F1 Formula 1 / Son dakika

Binotto, "FIA ile anlaşmamız gizli çünkü bu anlaşma gizli olması için var"

Ferrari, motor gelişiminin durdurulmasına tam olarak karşı olduğunu yineledi
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, motor gelişiminin durdurulmasına tam olarak karşı olduğunu yineledi

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto: "Ferrari 2021'de pilotlar şampiyonluğu mücadelesi veremeyecek"

2
Formula 1

Raikkonen: "Alfa'da kalma kararı zor olmadı"

46dk
3
Formula 1

Binotto, "FIA ile anlaşmamız gizli çünkü bu anlaşma gizli olması için var"

1s
4
Formula 1

Binotto, Vettel'e ayrılık kararını bildirmeden önce 3 kez çalışmış

5
Formula 1

Ferrari, motor gelişiminin durdurulmasına tam olarak karşı olduğunu yineledi

3s

Son Haberler

Gasly, Red Bull tarafından seçilmemesine şaşırmış
F1

Gasly, Red Bull tarafından seçilmemesine şaşırmış

Raikkonen: "Alfa'da kalma kararı zor olmadı"
F1

Raikkonen: "Alfa'da kalma kararı zor olmadı"

Binotto, "FIA ile anlaşmamız gizli çünkü bu anlaşma gizli olması için var"
F1

Binotto, "FIA ile anlaşmamız gizli çünkü bu anlaşma gizli olması için var"

Ferrari, motor gelişiminin durdurulmasına tam olarak karşı olduğunu yineledi
F1

Ferrari, motor gelişiminin durdurulmasına tam olarak karşı olduğunu yineledi

Williams, Russell'ın takımda kalacağını açıkladı
F1

Williams, Russell'ın takımda kalacağını açıkladı

Son Videolar

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler 06:56
Formula 1

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar 05:33
Formula 1

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar

Mercedes yarış değerlendirmesi - Portekiz GP 19:08
Formula 1

Mercedes yarış değerlendirmesi - Portekiz GP

Marc Gene, F2007 ile Imola'da turluyor 01:24
Formula 1

Marc Gene, F2007 ile Imola'da turluyor

Sebastian Vettel'in Ferrari'de zorlanmasının nedenleri 05:49
Formula 1

Sebastian Vettel'in Ferrari'de zorlanmasının nedenleri

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.