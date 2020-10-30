Raikkonen: "Alfa'da kalma kararı zor olmadı"

Alfa Romeo, 2021 Formula 1 sezonunda Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi ikilisiyle devam edeceğini bu sabah yaptığı açıklamada doğruladı.

Son haftalarda geleceği sorulduğunda Raikkonen hep, henüz kararını vermediğini söylemişti.

Bugünkü basın toplantısında konuşan Raikkonen, "Zor bir karar değildi. Anlaşmayı imzalamadan önce doğrulayacak bir şey yoktu. Anlaşmayı dün imzaladık diyebilirim. Sürekli olarak geleceğe dair sorular soruyordunuz. Ancak bir şey imzalamadıysam, onu yalanlayamazdım."

"Bu açıdan zor olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası takımla konuşmamız gereken konular vardı. Onlar ne yapmak istiyordu, ben ne yapmak istiyordum. Hayatımızda da bakmamız gereken şeyler vardı."

"Ancak günün sonunda benim açımdan mantıklı geldi, onlar açısından da mantıklıydı. Anlaşmayı konuşmaya başlar başlamaz, çok uzun sürmedi. Oldukça net bir görüşme oldu." dedi.

2021 için hedefleri sorulduğunda Raikkonen, "Umarım bu seneden daha iyi iş çıkarırız. Açıkçası takım olarak bu durumdan mutlu değiliz ancak ne yazık ki mevcut durum bu."

"Ve bilirsiniz, hedefimiz gelişmek ve çok daha iyi olmak. Ancak hiçbir şeyin garantisi yok. Bu yüzden genel olarak daha iyi iş çıkarmak zorundayız. Ve umarım gelecek sene her şey konusunda daha mutlu oluruz. Olmayı umduğumuz yerde oluruz." dedi.

Takım patronu Fred Vasseur, bu süreçte başka pilotlarla konuştuklarını inkar etmedi.

Vasseur, "Her zaman birileriyle iletişim halinde olursunuz. Takım patronu size başkasıyla iletişim kurmadığını söylüyorsa, tamamen palavra atıyordur."

"Kimi takımın bir parçası ve onunla yakın ilişkiye sahibiz. Karar kolay olmasa da, bu tür durumlarda bir şeyleri değerlendirirsiniz. Bizim için normal olan birlikte devam etmekti, bu yüzden karar ve takımın geleceği için çok mutluyum." dedi.