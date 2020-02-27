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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen, Alfa Romeo'nun yarış temposundan memnun

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Raikkonen, Alfa Romeo'nun yarış temposundan memnun
Ekleyen:
, Editör
27 Şub 2020 13:25

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo'nun yarış temposunun "memnuniyet verici" olduğunu söyledi.

Alfa Romeo, çarşamba günü gerçekleştirilen testi Robert Kubica ile ilk sırada tamamlarken, öğleden sonra Kimi Raikkonen sürüş yaptı ve geride kaldı.

Ancak Fin pilot genel olarak uzun sürüşlere odaklandı ve aracın yarış temposunu test etti.

Fin pilot seans sonrası verdiği demeçte aracın yarış temposunun umut verici olduğunu söyledi.

"Zor bir seans oldu, ama test zamanı zaten bunu beklersiniz. Çoğunlukla uzun sürüşler yapmaya ve farklı ayar seçeneklerini denemeye odaklandık. Bu da takımın aracı en iyi nasıl ayarlayacağını öğrenmek zorunda olduğu anlamına geliyordu."

"Melbourne'den önce önümüzde yapılması gereken çok iş olduğunu bilsek bile, uzun sürüşlerdeki hızımızdan oldukça memnun olabiliriz. "

Ancak Raikkonen, tahmin yaparken temkinli kalmayı tercih ediyor.

"Bu sezonun bize ne getireceğini görelim. Rakiplerimize kıyasla hangi pozisyonlarda olduğumuzu bilmiyoruz, ancak takım ilk ondaki sıralar için mücadele etmeyi umuyor."

 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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