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Formula 1 Haberler

Raikkonen, Alfa Romeo'nun ''uyanmasını'' istiyor

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Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Formula 1 takımının ''uyanmasını'' ve C41'den daha fazla performans çıkarmaya çalışmasını istiyor.

Raikkonen, Alfa Romeo'nun ''uyanmasını'' istiyor

Raikkonen bu yorumları, Britanya Grand Prix'sini puansız bir şekilde 15. sırada bitirdikten sonra takım telsizinde yaptı.

Fin pilot, hem Cumartesi günkü sprint yarışının hem de Pazar günkü Grand Prix'nin startlarında pozisyon kazandı.

Raikkonen, ana yarışın bir kısmında Red Bull'dan Sergio Perez'le savaşıyordu ancak spine yol açan bir temasta bulunduktan sonra 10. sıra için olan şansını kaybetti.

Raikkonen, Azerbaycan'daki yarışı 10. sırada bitirmesiyle, 2021 sezonunda şu ana kadar sadece 1 puan kazandı. Antonio Giovinazzi de takım arkadaşı gibi sadece bir kez 10. olarak bir puan toplayabildi.

Hinwil merkezli takım, daha sıkı kurallar uygulanacak arka kanat testleri için yaptığı güncellemeler dışında 2021 aracının gelişimini birkaç hafta önce durdurmuştu.

Silverstone'daki yarıştan sonra Raikkonen'in mühendisi, Perez'le temas etmese Fin pilotun yarışı 10. sırada bitirebileceğini söylemişti.

Raikkonen ise buna şu şekilde cevap vermişti: ''Belki de aracımızı daha hızlı bir hale getirmemiz gerekiyordur. Onlara karşı savaşmak imkansız. Diğer araçlara karşı savaşmak imkansız. Hadi ama çocuklar uyanmalıyız ve bir şeyler yapmalıyız.''

Alfa Romeo pilotu sonrasında zorlu bir öğleden sonra geçirdiğini söyledi.

Motorsport.com tarafından Silverstone'daki yarışın nasıl geçtiği sorulan Raikkonen şu ifadeleri kullandı: ''Bu yarışın bizim için iyi geçeceğini düşünüyorduk ancak nasıl geçtiğini gördük.''

''Starttan sonra oldukça iyi bir durumdaydık ancak ilerledikçe aynamdan bize yaklaşan araçları görüyordum.''

''Savaşmaya çalıştık ancak yeterli değildi. Belki başka bir pistte daha iyi olabilirdik. Fakat ne yapabiliriz ki?''

Perez'le yaşadığı olay sorulan Fin pilot, ''Bence yarış boyunca iyi mücadelelerimiz oldu ve görüldüğü üzere onlar daha hızlıydı. Ancak onu uzun süre boyunca arkamda tutabildim.''

''Ayrıca en sonunda birkaç virajda birbirimizin yanında geldik. Sonrasında, bir virajın dışından dönerken, bir sonrakini içeriden döndüm. Bilmiyorum, belki de beni görmemiştir ancak en sonunda spin attım.''

''İyi gidiyordum ve sonrasında birden içeri döndü. Ancak daha iyi bir pozisyon yakalamak isterdim. 11 veya 12. sırada bitirmek işimize yaramıyor.'' dedi.

Alfa Romeo'nun baş pist üstü mühendisi Xevi Pujolar, takımın şu anda puan alabilecek kadar  hızlı olmadığını bildiğini söyledi.

''Bunun puanlara yakın bir savaş olacağını biliyorduk. Ancak öndeki araçlara bir şey olabilirse, oldukça yaklaşabiliriz. Fakat hızımız biraz eksik.''

''Kimi'yle daha agresif bir tutum denedik, oldukça erken pit yaptık ancak puan alabilmek için biraz daha hızlı bir tempomuz olması gerekiyordu.''

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, spins after contact with Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, spins after contact with Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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