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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Alfa Romeo'nun sorunlarının basit bir çözümü yok"

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Raikkonen: "Alfa Romeo'nun sorunlarının basit bir çözümü yok"
Ekleyen:
, Editör
8 Ağu 2020 18:41

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, son sırada tamamladığı sıralama turlarının ardından hayal kırıklığı yaşadığını ancak tüm bu sorunların basit bir çözümü olmadığını söyledi..

Kimi Raikkonen, son yarışlarda olduğu gibi yine sıralama turlarında ikinci bölüme kalamadı.

Fin pilot, 20. sırada tamamladığı sıralama turlarının ardından şöyle dedi: "Elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen bu kadar geride kalmak hayal kırıklığı yaratıyor fakat durum bu. Sıralama turlarında zorlanıyoruz ve daha iyi bir tur atarsanız 16., daha kötü bir tur atarsanız 20. oluyorsunuz. Yani çok büyük bir fark yok."

"Sorunlarımızın basit bir çözümü olduğunu veya bir ya da iki hafta içinde yapabileceğimiz çok fazla şey olduğunu düşünmüyorum. Zaten yapabilsek şimdiye kadar yapmış olurduk. Yapabileceğimiz tek şey yarın piste çıkmak, elimizden gelenin en iyisini yapmak ve nerede bitireceğimizi görmek."

Antonio Giovinazzi ise bir kez daha Kimi Raikkonen'in önünde olsa da, ancak 19. sırada yer alabildi.

İtalyan pilot, "Bizim için zor bir gün oldu. Rüzgar yüzünden şartlar zordu ve son turumda birkaç kez yol tutuşu kaybettim ve genişten dönmek zorunda kaldım. Ama sonunda büyük bir fark yaratmadı. Yarın yeni bir gün olacak ve durumdan en iyi şekilde faydalanmak adına piste çıkacağız. İyi bir stratejiye ihtiyaç duyuyoruz ve sahip olduğumuz her şeyi ortaya koyacağız." dedi.

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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