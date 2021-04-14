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Raikkonen: "Alfa Romeo'nun performansı, gelecek kararımı etkilemeyecek"

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Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, İtalyan ekibin ortaya koyduğu performansın gelecek kararını etkilemeyeceğini söyledi.

Raikkonen: "Alfa Romeo'nun performansı, gelecek kararımı etkilemeyecek"

Kimi Raikkonen, 2018 yılının ardından Ferrari'deki yerini Charles Leclerc'e kaybetti ve ardından emekli olmak yerine, Alfa Romeo F1 ekibine geçti.

Bu yıl takımla üçüncü senesine giren Raikkonen, şu anda tüm zamanların en çok yarışan pilotu konumunda yer alıyor ve aynı zamanda 41 yaşla gridin en yaşlı ismi.

Fin pilot henüz 2021 sonrasında devam edip etmeyeceğine karar vermedi ancak 2022'deki kuralların tadına bakmak için bir yıl daha sporda kalabileceği düşünülüyor.

Diğer tarafta, Alfa Romeo şu noktada düzenli olarak puan alabilecek seviyede değil ve bundan ötürü Raikkonen'in yıl sonunda bırakabileceği de konuşuluyor.

Ancak Raikkonen, performansın kararında büyük bir rol oynamayacağına dikkat çekti.

2007 dünya şampiyonu, "Bunun, önümüzdeki yılla ilgili kararda pay sahibi olacağını düşünmüyorum."

"Elbette ne kadar iyi olursak, sadece biz sürücüler değil, takım da o kadar çok keyif alır ve siz daha iyisini yaparsanız da herkes daha mutlu olur."

"İstediğiniz yerde olmadığınız zaman, o kadar da eğlenceli değildir ve bunu herkesin yüzüne baktığınız zaman görebilirsiniz."

"Takım gelişmeye devam ediyoruz. Umarım olmak istediğimiz yere gelip, düzenli olarak puanlar için mücadele ederiz."

"Tabii ki bunu başarmak kolay olmayacak, çünkü sonuçta herkesin peşinde olduğu şey bu. Bu yüzden çalışmaya devam etmeliyiz." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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