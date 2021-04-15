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Formula 1 / Emilia Romagna GP / Son dakika

Raikkonen, Alfa Romeo'nun gelişimini sürdürmesini umuyor

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Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, Emilia Romagna Grand Prix'si öncesi verdiği demeçte, İtalyan ekibin ilk yarışta yakaladığı olumlu ivmeyi sürdürmesini umduğunu dile getirdi.

Raikkonen, Alfa Romeo'nun gelişimini sürdürmesini umuyor

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, İtalyan ekibin geçen yıla göre daha iyi göründüğü ilk yarışta 11. olmuş ve puan almaya çok yaklaşmıştı.

Şu anda Alfa Romeo, kışın en çok gelişen takımların başında geliyor ve Raikkonen, Imola yarışı öncesinde şöyle dedi: "Açıkçası Bahreyn'den daha fazlasını elde etmeyi umuyordum. Fakat sanırım durum herkes için aynıydı."

"Yarışta iyi bir tempomuz vardı, sanırım biraz daha üstlerde olmak isterdim ve 10. sıraya da oldukça yakındı. Fakat her zaman lastikleri ne zaman koruyup, ne zaman zorlayacağınızı öğrenmeniz gerekiyor."

"Sonuç olarak fena değildi. Geçen yılla kıyaslandığında ileriye doğru gitmeyi başardık. Bu yüzden umarım bu tür mücadelelerde yer alabilir, biraz gelişebilir ve en azından mücadelede olabiliriz."

Raikkonen, takımın daha fazla yere basma gücü bulmaya odaklandığını, ancak yakın zamanda 2022'ye odaklanacaklarını belirtti.

 

Aracın hangi alanları üzerinde çalıştıkları sorusuna, "Her türlü alanda çalışıyoruz ancak her zaman yere basma gücünün biraz daha fazla verimli olmasını istersiniz ve bunu bulmanın kolay olmadığını düşünüyoruz. Yeni kural döneminin henüz başlarındayız. Fakat aynı zamanda herkes, yakın zamanda gelecek yılki büyük değişikliklere odaklanmaya başlayacak ve neler olacağını göreceğiz."

"Eminim Alfa Romeo da aynı şeyi yapacak. Bence herkes 2022'ye odaklanacak. Çünkü kural değişiklikleri oldukça büyük görünüyor." cevabını verdi.

Fin pilot, orta grubun ne kadar yakın olduğunu görmek için birkaç yarışa daha ihtiyaç olduğunu, ama artık mücadelede daha fazla ekip olduğunu belirtti.

Orta grubun geçen yıla kıyasla daha dar olup olmadığı sorusuna Raikkonen, "Bunu söylemek için henüz erken. Fakat ilk yarışı baz alırsanız evet dersiniz. Şimdi o grubun içinde daha fazla takım olduğunu düşünüyorum. Ancak söylediğim gibi sadece bir yarış tamamladık ve oldukça zorlu şartlarda gerçekleşen bir yarıştı. Yani bekleyip neler olacağını görmek zorundayız." cevabını verdi.

Raikkonen, Williams ve Alfa Romeo arasındaki rekabet ve rüzgarlı havanın Williams üzerindeki etkisi sorulduğunda, "Açıkçası daha az rüzgar varsa, bu bizim için elbette daha iyi olacak, ama bence her araç için biraz daha iyi olacak. Daha az rüzgar varsa, araçtaki hisler daha hoş olacak. Fakat bazıları, böyle şartlarda diğerlerinden daha fazla zorlanıyor."

"Onlara kıyasla ne kadar fark olduğunu bilmiyorum, pistlerin her biri her takım için farklı olacak. Şimdiye kadar sadece bir pistte test ve yarış yaptık. Burada Bahreyn'den daha farklı koşullar olacak."

"Haliyle beklemek ve görmek zorundayız. Umarım önde kalabilir ve gelişmeye devam edebiliriz. En azından ilk yarışta olduğumuz pozisyonlarda olabiliriz." cevabını verdi.

Alfa Romeo Racing C41 rear

Alfa Romeo Racing C41 rear

Fotoğraf: Giorgio Piola

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Seri Formula 1
Etkinlik Emilia Romagna GP
Editör Kemal Şengül

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