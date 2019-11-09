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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen, Alfa Romeo'nun 2020 performansından endişeli değil

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Raikkonen, Alfa Romeo'nun 2020 performansından endişeli değil
Ekleyen:
, Editör
9 Kas 2019 18:00

Kimi Raikkonen, bu yıl yaşanan düşüşe rağmen Alfa Romeo'nun 2020 performansından endişe duymuyor.

2019 sezonunu ilk dört yarışının üçünden puanla ayrılan 2007 dünya şampiyonu Raikkonen, sonrasında Alfa Romeo'nun yaşadığı düşüşün ardından düzenli olarak puan mücadelesi vermekte zorlandı.

Fin pilot, sezonun ikinci yarısında hiç puan alamazken, Alfa Romeo son puanlarını Singapur'da Antonio Giovinazzi ile aldı.

Gelecek yıl için takımla anlaşması bulunan Raikkonen, bu durumun kendisini endişelendirmediğini söyledi.

Raikkonen, "Daha önce de söylediğim gibi tamamen yeni araçlara sahibiz ve işler farklı olabilir. Bu yüzden hiçbir endişem yok."

"Bu, takımdaki kimse için hoş değil ancak son üç, dört yarışta yer aldığımız pozisyon sadece hızla ilgiliydi. Ancak bunun dışında, gelecek sene yeni bir hikaye olacak."

"Gelecek yılla herhangi bir ilgisi yok. Bu yıl, bu yıldır ve gelecek yıl yeni bir yıl olacak. Bununla ilgili hiç endişem yok."

"Son zamanlarda iyi değildik. Sezon başında kötü bir dönem geçirdik ve geri dönmeyi başardık. Şimdi daha zorlu bir dönemdeyiz ama devam ediyoruz ve sebeplerini bularak bunları düzeltiyoruz."

Raikkonen, gelecek yıl yarışmaktan zevk alması halinde devam edeceğinin de sinyallerini verdi.

"Gelecek yıl için sözleşmem var ve sonrasında neler olacağını bilmiyorum. Neler olacağını bekleyip görelim. Şimdilik buna herhangi bir ilgi göstermiyorum. Bu yıl iyi bitirip, durumu anlamaya ve gelecek yıla hazırlamaya çalışacağız."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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