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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Alfa Romeo bu hafta sonu 'farklı şeyler' deneyecek"

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Raikkonen: "Alfa Romeo bu hafta sonu 'farklı şeyler' deneyecek"
Ekleyen:
, Editör
15 Kas 2019 12:10

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo'nun bu hafta sonu farklı çözümler deneyeceğini söyledi.

Alfa Romeo son yarışlarda beklentilerin altında bir performans sergilerken, Kimi Raikkonen ikinci yarıdaki yedi yarıştan da puansız ayrıldı.

Son yarışta nispeten daha iyi bir görüntü çizdiklerini söyleyen Raikkonen, bu hafta sonu daha da güçlü olmak için çeşitli şeyler deneyeceklerini söyledi.

"Son zamanlarda, her şey ters gitti. Sezonun başında iyi performans gösterdik. Spa'da yine iyi bir tempodaydık fakat puan kazanamadık. Monza'da, Belçika'daki kadar rekabetçi değildik, yine de mücadelede yer aldık ve sonrasındaki yarışlarda hız eksikliği yüzünden geriye düşmeye başladık. Ancak dediğim gibi, son yarışta olumlu işaretler vardı."

"Son yarışta güçlüydük ve sonuç olarak puan alamasak bile neredeyse tüm yarış boyunca mücadelenin içindeydik. Burada bazı şeyleri düzelteceğiz ve sonunda ne olacağını göreceğiz."

"Aslına bakarsak Austin'de lastiklerle ilgili herhangi bir problem yaşamadık. Sadece aracımız yüksek seviyede kalmak için yeterli değildi. Yarışın başında önümüzdeki araçlar sayesinde DRS kullanarak iyi bir tempoda gitmeyi başardık. Bu sayede düzlüklerdeki hız eksikliğini hafifçe telafi ettik ve rakiplerle savaşmamız mümkün oldu."

"Sıralama turlarında hata yaptım, eğer o hata olmasaydı daha yüksek pozisyonlardan başlayabilirdim, burada daha iyi performans göstermeye çalışacağız."

"Bu hafta sonu özellikle ayar tarafında bir şeyler deneyeceğiz. Umarım tempomuzu yükseltmemize yardımcı olur."

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Raikkonen, Alfa Romeo'nun yarıştığı diğer takımlardan pek farkı olmadığını söyledi.

"Sezon başında buraya gelirken özel bir beklentim yoktu, çünkü takımı tanımıyordum. Bir zamanlar Sauber için yarıştım, ancak o zamandan beri yıllar geçti, bu yüzden her şey çok değişti."

"Burada durum Ferrari'den çok farklı değil. Evet, şimdi yarış dışında daha az iş yapıyorum ama yarış hafta sonu tamamen aynı."

"Şimdi bir yıl öncesine göre daha düşük pozisyonlar için yarışıyorum, ama diğer her şey; mesela program, çalışma yaklaşımı gibi şeyler diğer takımlarda olanlara çok benziyor."

"İşin mühendislik tarafında takımlar çok benzer bir yaklaşıma sahip. Bazı takımlar daha fazla kaynağa ve daha fazla çalışana sahip, bu yüzden daha hızlı ilerliyorlar, ancak bunun dışındaki fark çok az."

Birinci pilot olmanın ne kadar zevkli olduğu sorusuna Raikkonen, "Bir veya iki numara olduğumu düşünmüyorum. Açıkçası daha fazla tecrübem var, ama bunun dışında bir fark yok. Birbirimizle savaşıyoruz, sorunlardan kaçınmaya çalışıyoruz ve takım bize eşit fırsatlar sunuyor. Mücadele tamamen adil." 

"Ferrari'deyken Antonio'nun hızlı olduğunu biliyordum, ama Formula 1’de birçok şey deneyime dayanıyor ve onun deneyimi yok. Sıralama turlarında kendisini gösterdi ve yarışın tamamını mümkün olduğunca hızlı sürebilmek için deneyime ihtiyacınız var. Sözleşmeyi uzattığına şaşırmadım. Bunu bir süredir biliyordum." yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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