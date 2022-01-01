Raikkonen: "25 yaşındayken şu andan daha hızlıydım"

Kimi Raikkonen, Formula 1'de yarışmaya 2000'li yılların başında Sauber'le başladı ve ardından McLaren'a geçti. Fin pilot, burada saf hızıyla kendisine hayran bıraktı ve pek çok kişi kendisini en hızlı sürücülerden birisi olarak görüyordu.

2007'de Ferrari'ye geçen ve ilk yılında şampiyon olan Fin pilot, daha sonra F1'e iki yıl ara verdi ve ardından gride Lotus'la geri dönüp, Ferrari ve Alfa Romeo gibi takımlarla yarıştıktan sonra kariyerini noktaladı.

Raikkonen kariyeri boyunca 350'den fazla yarışa çıktı ve tüm zamanların en çok yarışan pilotu konumunda yer alıyor.

Raikkonen, zaman zaman harika yarışlar çıkarmaya devam etse de, yıllar geçtikçe eski performans seviyesini yakalayamadı.

F1 Nation podcastine konuşan Fin sürücü, kariyerinin son yıllarında eskisi kadar güçlü olmadığını kabul etti.

Raikkonen, "Açıkçası o zamanlar şu an olduğumdan çok daha gençtim."

"Geride kalan 20 yıl sizin üzerinizde bir fark yaratıyor, şu anda 25 yaşımda olduğum kadar hızlı değilim." dedi.

Kendisine bunu düşündüren şeyin ne olduğu sorulduğunda Raikkonen, bunun spesifik bir şeyden ziyade, bir his olduğunu söyledi.

Fin sürücü şöyle dedi: "Bilmiyorum..."

"Aslında bunu hissetmiyorum ama bir şeyler olduğuna eminim. Hiçbir şeyin olmaması imkansız. Ayrıca başka sebepler de var çünkü her yıl farklı araçlar, farklı lastikler, gibi şeyler oluyor."

"O dönem bazı yıllarda [2005-2007], sezonun başında veya sonrasında size biraz daha iyi uyabiliyorlardı."

Raikkonen, performans olarak zirvede olduğu yıllar hakkında ise şöyle dedi: "2003'te iyiydim."

"Ayrıca 2007'de çok kötü bir iş yaptığımızı sanmıyorum. Yoksa şampiyonluğu kazanamazdık!

"Ferrari'ye alışmam biraz vakit aldık ancak özellikle yılın ikinci yarısında, yarış temposunda çok ama çok hızlıydık."

Kimi Raikkonen, Ferrari F2007 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images