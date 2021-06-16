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Formula 1 Röportaj

Raikkonen: "2022'de ne yapacağıma henüz karar vermedim"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi'yi yenmek için çok fazla çalışmak zorunda kaldığını söylerken, 2021 sonrasında takımda kalıp kalmayacağına henüz karar vermediğini dile getirdi.

Raikkonen: "2022'de ne yapacağıma henüz karar vermedim"

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, markanın Giulia modelinin GTA ve GTAm versiyonunu test etti.

Sonrasında soruları yanıtlayan Raikkonen çeşitli konulara değindi ve geleceği hakkında konuştu.

Sözlerine takım arkadaşı Antonio Giovinazzi ile olan ilişkisini değerlendirerek başlayan Fin pilot şöyle dedi: "Antonio ile birbirimizi birkaç senedir tanıyoruz. Ferrari'deyken üçüncü pilot ya da test pilotuydu. Açıkçası iyi bir ilişkimiz var. Çok hızlı, özellikle sıralama turlarında çok iyi. Bu yüzden, çok çalışmak zorunda kalıyorum! Gerçekten iyi bir dostluğumuz var."

"Şu anda her şey başladığımdan çok farklı. Yarışmaya başladığımda yarış araçlarıyla ilgili çok az deneyimim vardı. Bugün, genç sürücüler Formula 2 ve Formula 3 sayesinde daha deneyimli oluyorlar. Ben Formula Renault'dan Formula 1'e geçerek büyük bir adım atmıştım. Yani spor çok değişti."

"Şahsen hep aynıydım. Hayat sizi farklı şekillerde değiştiriyor ve deneyim kazanıyorsunuz. Bazen olumlu oluyor ve bazense o kadar da olumlu değil. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hayat devam ediyor."

"Geleceğimle ilgili durumun geçen yıldan hiçbir farkı yok. Aynı pozisyondayız ve neler olacağını göreceğiz. Şu anda sevdiğim şeyi yapmaya ve formda kalmaya çalışıyorum. Geleceğin benim için ne getireceğini görmek istiyorum. Beş ya da on yıl içerisinde nerede olacağımı bilmiyorum. Şu anda bir takım patronluğu ya da danışmanlık rolüne hayır derim. Fakat asla, asla dememelisiniz."

Raikkonen'in oğlu Robin de zaman zaman karting ve motokros yapıyor. Fin pilotun varlığının, oğlunun geleceği için son derece önemli olacağı düşünülüyor.

Bu konudaki görüşü sorulduğunda 41 yaşındaki pilot, "Eğitmen olarak babanıza sahip olmanın en iyi şey olup olmadığını söylemek zor. Şu anda haftada bir veya iki kez sürüş yapıyor, bundan hoşlanıyor fakat diğer zamanlarda antrenman dahi yapmıyor. Şu anda eğlenme amaçlı fakat gelecekte neler olacağını kim bilebilir?" cevabını verdi.

Raikkonen,  Paul Ricard ile ilgili ise şöyle dedi: "Burası gerçekten bu dönemde çok sıcak olabilir. Oraya en son iki yıl önce gitmiştim, bakalım şimdi neler olacak. Sonra Avusturya'da iki yarış olacak. Durumun tadını çıkarmaya çalışıyoruz, orası gitmesi güzel bir yer ve çok keyifli."

"Sezon bizim için daha iyi başlayabilirdi. Birkaç puan kazandık ve bazen de kaybettik. Sürekli 11. ve 12. sıralarda yer aldık, her zaman ilk 10'a yakındık. Mücadelede daha yakın olmak için daha da iyi olmamız gerekiyor. Her şey piste bağlı olarak değişiyor. Bazıları bize daha iyi uyarken, bazıları uymuyor. Sürekli olarak puan için savaşan araçlar arasında yer almak için hâlâ biraz daha fazla hıza ihtiyacımız var. Umarım bu hafta sonu mutlu olabiliriz."

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

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