Raikkonen, 2022 takviminin çalışanları tüketeceğinden endişe ediyor

Seri, 2021 sezonunun 22 yarışa indirilmesinden sonra 2022 için gerçekleştirilmesi planlanan 23 yarışlık bir programa geri döndü.

2022 sezonu, Mart ve Kasım ayları arasında daha kısa bir zaman diliminde tamamlanacak ve üçlü yarışlar yer alacak.

Üçlü yarışların ilki, yaz arasından sonra gerçekleşecek ve bunlar bu yıl olduğu gibi Belçika, Hollanda ve İtalya GP'leri olacak.

Üçlü yarışların ikincisi ise Formula 1'in art arda Rusya, Singapur ve Japonya'yı ziyaret etmesiyle lojistik açıdan daha zorlayıcı olacak.

Raikkonen, sezon sonunda Formula 1'den emekli olacağı için bu zorlu takvimden etkilenmeyecek ancak kalan herkesin tükenmişlik yaşayacağından endişeleniyor.

Raikkonen, 2022'nin üçlü yarışları hakkında GPFans'e, “Birçok insanı tüketecek ve bu hiç kimse için iyi olmayacak.”

"Belki bir seyirci olarak çok fazla yarış olması güzel ama işin çoğunu yapan insanlar için çok zor."

"Bunun için daha iyi bir yol olmalı. Bazı takımların paraları olmadığı için daha fazla kişiyi işe almak gibi bir seçeneği olmuyor. Bu biraz zor." dedi.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Raikkonen, Formula 1 gridindeki en deneyimli sürücü olarak, 2001 yılında sadece 17 yarışın olduğu ilk sezonundan bu yana takvimin genişletildiği bir dönemde yarıştı.

Ancak sürücüler o zamanlarda yarışlar arasında çok fazla test yapıyorlardı. Bu yüzden program onlar için yine de zorluydu.

Elbette 2018'e kadar Formula 1'de üçlü yarışlar yoktu, bu o zamanlar takımların pek sevmediği bir konseptti.

Fakat 2020 ve 2021'de, pandemi döneminde yarış yapmak için üçlü yarışlara dönüldü.

Raikkonen, kariyerinin ilk dönemlerine Formula 1 takviminin daha kolay olduğu teorisi hakkında, "Yarışlar arasında testler vardı, bu yüzden bence daha fazla yarış yapmak, yarıştan sonra birkaç gün test yapıp daha sonra başka bir yarışa gitmekten daha iyidir."

"Yani daha kolay olduğunu düşünmüyorum. Daha az yarış vardı."

"Tüm yarışlar arasında evdeydim, yani açıkçası sadece iki gün oldu ama oradaki zamanımdan keyif aldım ve jet-lag ile bir sorunum yok."

"Ancak mekanikerler ve birçok insan, uzun süre çalışıyor."