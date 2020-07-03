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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "2021 kurallarının ertelenmesi, F1 kararımı etkilemeyecek"

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Raikkonen: "2021 kurallarının ertelenmesi, F1 kararımı etkilemeyecek"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Tem 2020 06:35

Kimi Raikkonen, Formula 1’in yeni teknik düzenlemeleri 2021 yılına ertelemesi kararının geleceği üzerinde hiçbir etkisi olmayacağını söyledi.

F1'deki ilk yarışına 2001 yılında çıkan 40 yaşındaki Raikkonen, şu anda Alfa Romeo ile yarışıyor ve griddeki en yaşlı pilot konumunda yer alıyor.

Fin pilot, 2019'da Alfa Romeo ile iki yıllık anlaşma imzalamıştı ve mevcut kontratı bu yıl sonunda bitecek.

Daha önce yaptığı açıklamalarda, gelecekte F1'de kalabileceğini ancak kararını 2021 araçlarının teknik özelliklerine ve yarışlardan zevk alıp almadığına bakarak vereceğini söylüyordu.

Ancak kurallar, COVID-19 pandemisi sonrası 2022'ye kadar ertelendi.

Raikkonen, bu hafta sonu yapılacak Avusturya Grand Prix'si öncesinde verdiği demeçte kural değişikliklerinin geleceği üzerinde hiçbir etkisi olmadığını belirtti.

2007 dünya şampiyonu, “Hayır, doğru değil. Gelecekte olacakları gerçekten etkilemiyor."

"Yeni sezon öncesinde bir karar almak gerekiyor, yine de bilmiyorum."

“Şimdiye kadar tek bir yarış dahi yapmadık ve bu yıl çok garip bir durum var. Bekleyeceğiz ve ne olacağını göreceğiz." dedi.

Mevcut araçların  daha yavaş olacağı açıklanan yeni araçlar yerine bir yıl daha kullanılmasından memnun olup olmadığı sorusuna Raikkonen, “Birkaç yıl önce sahip olduğumuzdan çok farklı olduklarını söyleyemem."

“Yönetmelikler değişti ancak sürüş kısmı çok fazla değişmiyor."

“Nerede olacağımız hakkında hiçbir fikrimiz yok, bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve bu hafta sonu da çalışacağız. Gelecekle ilgili karar olması gerektiği zaman verilecek." yanıtını verdi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Kimi Raikkonen Şimdi al
Takımlar Alfa Romeo
Editör Luke Smith

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