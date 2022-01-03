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Raikkonen: "2014'te Alonso ile aramızda 'garip şeyler' vardı"

Ekleyen:
, Şef Editör

2007 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen, 2014'te Fernando Alonso ile takım arkadaşıyken aralarında "garip bir şey" olduğunu söylüyor.

Raikkonen: "2014'te Alonso ile aramızda 'garip şeyler' vardı"

2022 Formula 1 sezonu, 42 yaşında Formula 1'den emekli olma kararı alan Kimi Raikkonen olmadan başlayacak.

Raikkonen kariyeri boyunca pek çok başarılı isimle takım arkadaşı oldu. Kariyerinin daha ilk yıllarında David Coulthard'la takım arkadaşı olan Raikkonen'in birlikte çalıştığı isimler arasında Juan Pablo Montoya, Felipe Massa, Fernando Alonso ve Sebastian Vettel gibi sürücüler yer alıyor.

Raikkonen, 2014 yılında Ferrari'ye geri dönmüş ve turbo hibrit motorlar döneminin ilk yılında Alonso ile takım arkadaşı olmuştu.

O yıl Alonso, Raikkonen'i ciddi şekilde mağlup etti ve takımdan ayrılıp, McLaren'a geçti.

Beyond The Grid adlı podcastinde konuşan Raikkonen, birlikte yarıştıkları o tek yılda Alonso ile aralarında "garip bir şey" olduğunu belirtti.

Raikkonen şöyle dedi: "O her zaman çok iyiydi fakat takım arkadaşıyken, aramızda bazen tuhaf şeyler olduğuna eminim."

"O yıl pek çok sebepten ötürü çok iyi bir yıl geçirmedim. Pek iyi bir iş yapmadım ama hepimiz onun her hafta sonu hızlı olduğunu biliyoruz."

"Bu yıl bazı güzel savaşlar verdik ve birbirimizle yarıştık. Şu anda ikimiz de o günlere kıyasla kariyerimizin tamamen farklı bölümlerindeyiz."

"Bence [onunla ilgili] fark edebileceğiniz şey, her zaman olduğu gibi çok yakın yarışabilmeniz. Fernando ile savaşırken ne olacağını ve ne  olmayacağını zaten biliyorsunuz, bu açıdan özel bir yarışçı."

"Onunla yarışırken hep beklediğinizi alıyorsunuz, oysa diğer bazı insanlarla savaşırken o kadar emin olamıyorsunuz. Fakat Fernando ile savaşırken, ona güvenebilirsiniz."

Raikkonen sözlerine şöyle devam etti: "Hiçbir zaman kendi takım arkadaşımı seçecek durumda olmadım, benim için yanımda herhangi bir pilot olabilirdi. Bence bu iyi bir şey çünkü sizi her zaman daha iyisini yapmaya itiyor ve sizi zorluyor."

"Bunda herhangi bir olumsuzluk göremiyorum."

Şaşırtıcı olmayacak şekilde Raikkonen, Formula 1'in istatistiksel tarafıyla hiçbir zaman ilgilenmediğini ve özellikle sıralama temposuna odaklanmadığını söyledi.

"Bazı insanlar sıralama turları veya çeşitli sonuçlarla daha fazla ilgilenebilir ama ben sıralama turlarında takım arkadaşıma karşı önde olma telaşı içine pek girmedim. Bana göre yarış hafta sonunu en önemli kısmı yarıştır."

Fernando Alonso, Alpine, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo

Fernando Alonso, Alpine, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo

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