Raikkonen: "14.lük iyi değil"

Kimi Raikkonen, Meksika'daki sıralama turlarını 14. sırada tamamladı ve Alfa Romeo ile son yarışlarda bir kez daha son bölüme kalmayı başaramadı.

Antonio Giovinazzi'yi geride bırakan Fin pilot, bunun birlikte sonuçtan memnun olmadığını söyledi.

"Mutlu muyum? İstediğimiz gibi gitmediği açık, ancak durum tam olarak bu. Bence hafta sonunun başından beri daha rekabetçi olduğumuzu söyleyebiliriz. Çok fazla geride kaldığımızı sanmıyorum, ama yine de sinir bozucu."

"Araçta ne mi eksik? Çok basit; hız yok. Sonuç üzücü ama yapabileceğimiz bir şey yok. Artık neler olacağını görelim."

"Yağmur yağarsa nasıl olur bilmiyorum. Tabii ki şimdi lastik seçme konusunda özgürlüğe sahip olacağız. Genel olarak, hangi sonucu alacağımıza bakalım."

Son bölüme kalmak için hiç mi şansı olmadığı sorusuna Raikkonen, "Bunun imkansız olduğunu söyleyemem. Elbette, sonucun biraz daha iyi olacağını umuyorduk. Sıralama turlarında lastiklerin etkili şekilde çalışmasını sağlamak o kadar da kolay değildi. Antrenman turları esnasında işler her zaman kolay olmasa da genel olarak iyiydi."

"Ancak bu pistte lastiklerde her zaman bazı zorluklar oluyor. Yeterli yol tutuş olmadığında, sürekli olarak limitlerde olmak zorunda kalıyorsunuz, böylece hata yapmak da kolaylaşıyor. Ancak yarışta iyi bir sonuç elde etmeye çalışacağız, çünkü bu hafta sonu daha önceki yarışlardan biraz daha iyiydik. Genel olarak pazar günü durumu telafi etmeye çalışacağız.

"Evet, sıralama turlarında son bölüme kalmak için yeterli hızımız yoktu. Ancak sıralama turlarındaki denge antrenmandan daha kötüydü." yanıtını verdi.