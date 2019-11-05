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Formula 1 / Birleşik Devletler GP / Son dakika

Raikkonen: "11. olmak, sonuncu olmaktan farksız"

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Raikkonen: "11. olmak, sonuncu olmaktan farksız"
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Yardımcı Editör: Scott Mitchell
5 Kas 2019 17:49

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, 11. sırada tamamladığı Amerika GP'nin ardından sonucun önemli olmadığını söyledi.

2007 dünya şampiyonu yaz arasından sonra hiç ilk ona giremedi ve Austin'deki yarışı da 11. sırada bitirdi.

Raikkonen, "Doğruyu söylemek uzun süre en güçlü olup, çok fazla yarışa katıldıktan sonra 11. tamamlamanız kesinlikle hiçbir şey ifade etmiyor. Yani sonuncu da olabilirsiniz, hiç fark etmez. Bu yüzden hayal kırıklığı yaşıyorum."

"Elbette pozitif olan pek çok şey var ancak yine de sonuç aynı. Çok iyi bir ilk tur geçirdim ama o pozisyonda kalacak fırsatım yoktu. Kevin'ı geçmeyi başardım, ancak genel tempomuz iyi değildi. Bu yüzden lastikleri diğerlerinden daha fazla kullanmak zorundaydık."

"Sonrasında lastikler biraz daha erken bitmeye başladı. Bu bize biraz pahalıya patlıyor. Ama genel olarak biraz tempo eksikliğimiz var."

"En azından bugün mücadeledeydik, ama buna rağmen 11. olmak hayal kırıklığı yaratıyor." dedi.

Antonio Giovinazzi ise 16. başlayıp 14. olduğu yarıştan sonra aracı sürmenin çok zor olduğunu söyledi.

"Kimi ile farklı stratejilerdeydik. Benim açımdan orta lastikle durum çok zordu, sert lastikle olan ikinci bölüm ise iyiydi. Yumuşak lastikte biraz daha iyi oldu, ama doğruyu söylemek gerekirse hâlâ çok yavaştık."

"Yarış temposunda zorlanıyoruz. Bir şeyler denedik ama yeterli değildi. Bir şeyler yapmaya çalışacağız ve Brezilya'da daha iyisi için çabalayacağız."

Edd Straw

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Birleşik Devletler GP
Pilotlar Kimi Raikkonen Şimdi al
Takımlar Alfa Romeo
Editör Alex Kalinauckas

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