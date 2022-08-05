Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Marko: "Alonso hızlı bir araçla zaferler kazanabilir" Sonraki / Perez: "2024'ten sonra da F1'de kalmayı planlıyorum"
Formula 1 Haberler

Rahal: "Vettel, IndyCar'a gelmek isterse kapımız açık"

Graham Rahal, Sebastian Vettel'in gelecekte IndyCar'a geçmeyi düşünmesi halinde kapılarının Alman pilota tamamen açık olduğunu söylüyor.

Ekleyen:
, Editör
Rahal: "Vettel, IndyCar'a gelmek isterse kapımız açık"
Haberi dinle

Sebastian Vettel, 2022 sezonunun ardından Formula 1 kariyerine son noktayı koyacak ve gelecekte spora geri dönmesi beklenmiyor.

Ancak kendisini hâlâ rekabetçi hisseden Vettel'in IndyCar, Le Mans ve Formula E gibi pek çok seçeneği bulunuyor.

IndyCar son dönemde Formula 1'den ayrılan veya F1'e girme fırsatı yakalayamayan sürücülerin bir sonraki durağı oldu.

Seri oldukça rekabetçi olsa da, F1 pilotları genellikle burada önemli başarılara imza atıyorlar ve F1 sonrası dönemde, Vettel için öne çıkan seçeneklerden birisi olabilir.

IndyCar'da Rahal Letterman Lanigan Racing takımıyla yarışan Graham Rahal, Vettel'i IndyCar'da yarışmaya devam etti.

The Race'e konuşan Rahal, “Eğer aracı denemek veya bir yarışa katılmak istiyorsa Sebastian için kapı her zaman açık. Bir fırsat bulacağımıza eminim."

"Romain Grosjean örneğinde görüldüğü üzere, Sebastian'ın IndyCar'da daha rahat bir ortam ve daha fazla rekabet bulacağına eminim."

"Şampiyonlukları ve diğer başarıları göz önüne alındığında, böyle bir sürücünün 10. bitirmekle çok fazla ilgilenmemesi normal."

"Eğer IndyCar'ı denemek istiyorsa, onun için bir yer olduğuna eminim."

"Takımımız şimdiden dördüncü bir araca sahip olma olasılığını düşünüyor."

"Onun burada tam zamanlı olarak yarışmak isteyeceğini söylemiyorum ama gelip denemek isterse, kesinlikle yapabilir." dedi.

paylaşım
yorumlar
Marko: "Alonso hızlı bir araçla zaferler kazanabilir"
Önceki haber

Marko: "Alonso hızlı bir araçla zaferler kazanabilir"
Sonraki haber

Perez: "2024'ten sonra da F1'de kalmayı planlıyorum"

Perez: "2024'ten sonra da F1'de kalmayı planlıyorum"
Daha fazlası
Ezel Tan
Marko: "Şampiyonluk savaşı henüz bitmedi fakat Ferrari çok hata yapıyor"
Formula 1

Marko: "Şampiyonluk savaşı henüz bitmedi fakat Ferrari çok hata yapıyor"

Schumacher, 2023 yılında sözleşmesiz mi kalacak?
Formula 1

Schumacher, 2023 yılında sözleşmesiz mi kalacak?

Moto3 Silverstone 2. antrenman: McPhee en hızlısı Silverstone
Moto3

Moto3 Silverstone 2. antrenman: McPhee en hızlısı

Sebastian Vettel Daha fazlası
Sebastian Vettel
Vettel, F1'den ayrıldıktan sonra neden boşluğa düşmekten korkuyor?
Formula 1

Vettel, F1'den ayrıldıktan sonra neden boşluğa düşmekten korkuyor?

Aston Martin: "De Vries, ilgi duyduğumuz sürücülerden birisi" Macaristan GP
Formula 1

Aston Martin: "De Vries, ilgi duyduğumuz sürücülerden birisi"

F1 pilotları, Vettel'in GPDA direktörü olarak kalmasını umuyorlar
Formula 1

F1 pilotları, Vettel'in GPDA direktörü olarak kalmasını umuyorlar

Son Haberler

Marko: "Şampiyonluk savaşı henüz bitmedi fakat Ferrari çok hata yapıyor"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Şampiyonluk savaşı henüz bitmedi fakat Ferrari çok hata yapıyor"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, eğer şampiyon olmak istiyorlarsa, daha fazlasını yapmaları gerektiğini söylerken, Ferrari'nin çok fazla hata yaptığını ekledi.

Bleekemolen: "Ferrari bu şekilde asla şampiyon olamaz"
Formula 1 Formula 1

Bleekemolen: "Ferrari bu şekilde asla şampiyon olamaz"

Formula 1 yorumcusu Jeroen Bleekemolen, Ferrari’nin en büyük probleminin, karar verme aşamasında bir strateji liderine sahip olması yerine ‘birçok kişinin’ dahil olması olduğunu düşünüyor.

Boullier: "Alonso, F1 tarihinin en iyi takım oyuncusu"
Formula 1 Formula 1

Boullier: "Alonso, F1 tarihinin en iyi takım oyuncusu"

Eski McLaren takım patronu Eric Boullier, Fernando Alonso'nun iş etiğinden ve karakterinden övgüyle söz etti.

Verstappen'in Macaristan'da sürpriz bir galibiyet almasına yardım eden 5 faktör
Formula 1 Formula 1

Verstappen'in Macaristan'da sürpriz bir galibiyet almasına yardım eden 5 faktör

Max Verstappen'in Macaristan'daki galibiyeti belki de kendisinin ve Red Bull'un aldığı en iyi galibiyetlerden biriydi. Peki Verstappen'in sürpriz galibiyetine yardımcı olan faktörler neler?

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.