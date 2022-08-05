Rahal: "Vettel, IndyCar'a gelmek isterse kapımız açık"

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Sebastian Vettel, 2022 sezonunun ardından Formula 1 kariyerine son noktayı koyacak ve gelecekte spora geri dönmesi beklenmiyor.

Ancak kendisini hâlâ rekabetçi hisseden Vettel'in IndyCar, Le Mans ve Formula E gibi pek çok seçeneği bulunuyor.

IndyCar son dönemde Formula 1'den ayrılan veya F1'e girme fırsatı yakalayamayan sürücülerin bir sonraki durağı oldu.

Seri oldukça rekabetçi olsa da, F1 pilotları genellikle burada önemli başarılara imza atıyorlar ve F1 sonrası dönemde, Vettel için öne çıkan seçeneklerden birisi olabilir.

IndyCar'da Rahal Letterman Lanigan Racing takımıyla yarışan Graham Rahal, Vettel'i IndyCar'da yarışmaya devam etti.

The Race'e konuşan Rahal, “Eğer aracı denemek veya bir yarışa katılmak istiyorsa Sebastian için kapı her zaman açık. Bir fırsat bulacağımıza eminim."

"Romain Grosjean örneğinde görüldüğü üzere, Sebastian'ın IndyCar'da daha rahat bir ortam ve daha fazla rekabet bulacağına eminim."

"Şampiyonlukları ve diğer başarıları göz önüne alındığında, böyle bir sürücünün 10. bitirmekle çok fazla ilgilenmemesi normal."

"Eğer IndyCar'ı denemek istiyorsa, onun için bir yer olduğuna eminim."

"Takımımız şimdiden dördüncü bir araca sahip olma olasılığını düşünüyor."

"Onun burada tam zamanlı olarak yarışmak isteyeceğini söylemiyorum ama gelip denemek isterse, kesinlikle yapabilir." dedi.