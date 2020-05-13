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Formula 1 / Röportaj

Racing Point'lle devam edeceğini söyleyen Perez, Sainz'ın Ferrari'ye gideceğini düşünüyor

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Racing Point'lle devam edeceğini söyleyen Perez, Sainz'ın Ferrari'ye gideceğini düşünüyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 May 2020 06:24

Sergio Perez, Motorsport.com ile yaptığı son röportajda, 2020 Ferrari koltuğunun Carlos Sainz'a gitmesini beklediğini söyledi.

Formula 1 dünyası, Sebastian Vettel ve Ferrari arasındaki ilişkinin sezon sonunda sona ereceğinin duyurulmasıyla adeta şoke oldu ve Formula 1'de en çok ilgi gören koltuklardan birisinin artık boş olduğu anlamına geliyordu.

Şimdiki McLaren sürücüsü Carlos Sainz ve Renault'dan Daniel Ricciardo, dört kez dünya şampiyonunun yerini almak için iki ana adaylar.

Meksikalı sürücü Perez, Motorsport.com'a şöyle konuştu: “Birinin diğerinden daha fazla hak ettiğini sanmıyorum, ama F1'de çok iyi sürücüler olduğunu söyleyebilirim. Sonunda bir takım olarak bir kalıbınız, yani istediğiniz bir şey oluyor. Bu yüzden o anda ihtiyacınız olabilecek şeyleri size kimin verebileceğini görmek zorundasınız. Ferrari ekibinin kararına bağlı olacak, ancak her iki seçenek de takım için oldukça iyi."

"Ferrari'de olmak eşsiz bir fırsat. Çok fazla değişen tarihi bir ekip. Leclerc takıma gelene kadar uzun süre boyunca genç pilotlar yarışmadılar ve şimdi buna sahipler. Belki de pilotları arasında bir rekabet istiyorlar. Bunu bilmemiz çok zor olacak. Sözleşmenin süresini vb. gibi şeyleri göreceğiz."

"Carlos, McLaren ile harika bir sezon geçirdi ve orada yarışma şansı oldukça yüksek. Bence bunu hak ediyor da."

"Bence harika bir profesyonel, mükemmel bir sürücü, çok çalışkan, yarışları iyi okuyor, fırsatlarından nasıl yararlanacağını biliyor ve bence Leclerc'in yanında olma fırsatı hak ediyor. O da çok genç."

Perez, pilot pazarında çok sayıda hamle olmasına rağmen üç yıllık kontratına sadık kalacağını ve Aston Martin-Racing Point ile yarışmaya devam edeceğini doğruladı.

“2022 planlarını zaten biliyorum. 2022 yılına kadar takıma (Racing Point) çok büyük bir bağlılığım olacak. Bu, beni çok cesaretlendiren ve her seferinde daha iyi olacağımızı düşündüğüm bir proje. ”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz Jr. Şimdi al , Daniel Ricciardo Şimdi al , Sergio Perez Şimdi al
Editör Diego Mejia

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