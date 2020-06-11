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Formula 1 / Son dakika

Racing Point'in yeni fabrikası 2022'ye kadar ertelendi

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Racing Point'in yeni fabrikası 2022'ye kadar ertelendi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 Haz 2020 09:44

Racing Point/Aston Martin Formula 1 takımı, Silverstone'daki fabrikasını planlanan tarihten sonra, yani 2022'nin Ağustos ayında kullanabilecek.

Şimdi Racing Point olarak bilinen Aston Martin, gelecek yılın yaz aylarında fabrikayı işler hale getirmeyi planlıyordu ancak COVID-19 krizi, mevcut fabrikanın hemen yanına inşa edilecek olan yeni tesis üzerindeki çalışmaların ertelenmesine neden oldu

Takım kışın çalışmaya başlamak yerine, Ağustos ayında çalışmaya karar verdi.

Takım patronu Otmar Szafnauer, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, “Fabrika hâlâ hazırlanıyor. Rekabet seviyemizi arttırmaya çalıştığımız ve Aston Martin haline geleceğimiz için böyle bir fabrikaya ihtiyacımız var. Çünkü burası 1990'dan beri var ve burayı biz genişlettik."

“Tek şey  koronavirüsün bunu zamanlama açısından biraz ileriye kaydırmasıydı. Henüz pek fazla şey yapamadık."

"Bu yüzden yeni fabrikayı kullanmaya başlayacağımız tarihi değiştirmeye karar verdik. Üç ya da dört ay sonra mı yoksa bir yıl sonra mı geçeceğiz? Ağustos, taşınmak için doğru zaman çünkü geleneksel olarak yaz tatiline denk geliyor. 2021'in Ağustos ayında taşınacaktık ve bunu bir yıl kaydırıp 2022'nin Ağustos ayında taşınacağız."

Szafnauer, takımın gecikmeyi iyi değerlendireceğini söyledi.

“Muhtemelen bu sayede fazladan beş veya altı ayımız daha olacak. Bu zamanı inşaat için daha cazip teklifler alıp alamayacağımızı ve planları daha ayrıntılı hale getirip getiremeyeceğimizi görmek için kullanacağız. Genellikle daha ayrıntılı planlarınız olduğunda, maliyet tahminleriniz daha doğru olur ve daha iyi kararlar verebilirsiniz."

“Şimdi virüsle de uğraşıyoruz. Bu yüzden geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Virüsün nasıl ilerlediğini ve sosyal mesafenin sonsuza kadar sürecek bir şey olup olmadığını veya çalışanların pleksiglastan oluşan çalışma alanlarında bulunup bulunmayacağını bilemiyorum."

“Hiç aşı bulunamama ihtimaline karşılık tüm bunlara bakmaya başlamalıyız. Bu süre de bize her şeye bakmak ve her ihtimale karşı bu önlemlerin bazılarını hazırlamak için zaman tanıyor."

“Fazladan vakit, daha ayrıntılı bir iş yapmamıza yardımcı oluyor, bu da maliyet tasarrufu yapmamıza yardımcı olacak."

Planlar ilk açıklandığında Aston Martin'in yol araçlarıyla ilgili tasarım grubu için özel bir alan hazırlanacağına yer verilmişti. Şu anda bu Aston Martin çalışanları, Red Bull Technology'de yer alıyor ve buradan taşınacaklar.

"Tasarım ekibi burada olacak. Aynı zamanda bir merkez ve pazarlama merkezi de olacak. Buraya gelip Formula 1 takımına bakabilir ve aynı zamanda yol araçlarını da geliştirebilirsiniz. Aston Martin için güzel bir yer olacak."

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Fotoğraf: Racing Point

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Fotoğraf: Racing Point

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Fotoğraf: Racing Point

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Racing Point
Editör Adam Cooper

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