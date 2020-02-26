Racing Point'in yaklaşımı, F1 için "endişe verici bir evrim"
Renault, Racing Point'in"pembe Mercedes" yaklaşımının, Formula 1 için endişe verici olduğunu söyledi.
Racing Point, RP20'yi oluştururken, Mercedes'in 2019 W10 tasarımından ilham aldı ve yeni araç, sezon öncesi testlerinde şimdiye kadar oldukça iyi bir performansa sahipti.
Racing Point, kurallar dahilinde olmayan hiçbir şey yapmadığı konusunda ısrarcı olsa da, rakip takımlardan Renault, F1 için büyük sonuçlar doğurabileceğini düşünüyor.
Motorsport.com'un Racing Point'in yaptığı ile ilgili rahat olup olmadığı sorusuna Renault yönetici direktörü Marcin Budkowski şunları söyledi: "Bana göre sporun gelişimi açısından endişe verici bir evrim."
"Bu trend birkaç sezon önce başladı ve bu yapılan durum, trendin yeni bir parçası."
"FIA'nın tamamen uygun olup olmadığına karar vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bu aşamada söyleyecek daha fazla şeyim olduğunu sanmıyorum."
Renault'nun konuyla ilgili görüşleri, her ne kadar kendi performanslarına odaklanmak isteseler de, McLaren teknik direktörü James Key tarafından desteklendi.
"Evet, Marcin'in bu konudaki görüşüne katılıyorum. Elbette rakiplerimize bakıyoruz ve gördüğünüz bazı benzerliklerle ilgili olan biteni gayet açık bir şekilde görüyoruz. Ama önceliğimiz kendimiz. Nerede olduğumuza bakıyoruz ve kendimize odaklanıyoruz."
F1'de paylaşılabilecek ve paylaşılamayacak şeyler konusundaki kurallar, önümüzdeki yıl değişecek. Fakat Budkowski, yakın ittifaka sahip olan takımlar arasındaki ilişkide değişen çok fazla şey olacağını zannetmiyor.
"Takımların birbirleriyle neleri paylaşabileceği veya satabileceği konusunda bazı iyileştirmeler yapıldı."
"Durumu tamamen değiştirdiğini sanmıyorum. Aynı rüzgar tünelinin kullanılması gibi şeylerden kaynaklanıyor. Doğru yönde atılmış bir adım, ama gördüğünüz her şeyi engellemiyor."
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Takımlar
|Renault F1 Team , Racing Point
|Editör
|Jonathan Noble
Racing Point'in yaklaşımı, F1 için "endişe verici bir evrim"
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