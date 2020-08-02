Racing Point'in, Renault protestosunda "cevaplayacağı bir şey yok"

Sorguların, Silverstone'da yapılacak iki yarış hafta sonunun arasında, yarı sanal bir şekilde yapılması bekleniyor.

Renault ilk protestosunu, Racing Point ikilisinin altıncı ve yedinci bitirdiği Steiermark GP'si sonrasında, ikinci protestosunu ise pembe araçların dördüncü ve yedinci bitirdiği Macaristan GP'si sonrasında yapmıştı.

Enstone merkezli takımın, bu Pazar günü yapılacak Britanya GP sonrasında da üçüncü bir protesto yapması bekleniyor. Bu üç protestonun bir araya getirilmesi ve yeni kurulmuş hakem grubu tarafından dinlenmesi bekleniyor.

Dava, Racing Point'in 2019 Mercedes fren kanalı dizaynını, 2020 aracında kullanması üzerine olacak.

Bir önceki seneden itibaren kurallar değişti ve fren soğutma kanalları da listelenmiş parçalar arasına alındı, bu da takımların kendi dizaynını kendi yapacağı anlamına geliyor. Renault ise bir takımın, bir rakibinin 2019'da kullandığı dizaynı kullanamayacağına inanıyor.

Her iki taraf birden son birkaç haftayı kanıt toplayarak geçirdi ve bu kanıtlar FIA'ya sunuldu. Green, Racing Point'in iyi bir savunma yaptığına inandığını söyledi.

"Güçlü olduğumuza inanıyoruz. Bu konu üzerinde son birkaç haftadır çalışıyoruz. Bazı dosyaları hafta sonunda FIA'ya teslim ettik ve daha sonrasında savunmamızı da birkaç gün öncesinde hakemlere sunduk."

"Avukatlarımız son birkaç haftadır çok ince bir şekilde bunun üzerinde çalışıyorlar. Bizce bu dava kapatılmalı. Bence kurallar gayet net. Ve bu gerçeği de gayet net bir şekilde ortaya koyduk, kuralların neler açıkladığını belirttik."

"Ve gördüğümüz kadarıyla da her şeyi kurallara göre yaptık. Bu yüzden cevap vereceğimiz bir şey olmadığına inanıyoruz."

FIA'nın, tek koltuklu araçların teknik sorunlarına bakan bölümünün patronu Nikolas Tombazis, yönetici kurulun Barcelona testleri sonrasında Racing Point fabrikasına yaptığı ziyarette, takımın fren soğutma kanallarını özel olarak incelemediğini söyledi, ancak Green bunun doğru olmadığını belirtti.

"FIA, yaptıkları ziyarette fren soğutma kanalları için olan verilerin tamamını aldı. Ve o gün, Mercedes fren kanallarını ve Racing Point fren kanallarını karşılaştırdılar. Ve buna yorum yapıp tartıştık."

"O [Tombazis], fabrika ziyaretine gelmemişti, diğer çalışma arkadaşları oradaydı, ancak bu konu tartışıldı ve her şey gösterildi. Fren soğutma kanallarını saklamaya çalışmıyorduk, onların hepsi FIA'ya verdiğimiz bildirinin bir parçasıydı."

"Ve onlar da Mercedes ile olan benzerlikleri yorumladılar. Ve biz de neden bu kadar benzer olduklarını söyledik, çünkü fren soğutma kanallarını 2019'da satın aldık."