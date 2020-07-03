Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
02 Tem
-
05 Tem
FP3:
13 Saat
:
30 Dakika
:
58 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
132 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
146 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Avusturya GP / Son dakika

Racing Point'in protesto edilme endişesi yok

paylaşım
yorumlar
Racing Point'in protesto edilme endişesi yok
Ekleyen:
3 Tem 2020 18:51

Racing Point CEO'su Otmar Szafnauer, rakip takımların "Pembe Mercedes" olarak adlandırdıkları 2020 araçları RP20'yi protesto etmelerinden endişe duymadıklarını söyledi.

Bu sene Mercedes'in 2019 aracının tasarım felsefesine geçiş yapan Racing Point, pist üstünde yaptıklarıyla sık sık anılıyor. Rakip takımlar, Racing Point'in bu yönde ilerlemesinden ve pist üstünde aldıkları sonuçlardan memnun değiller.

Szafnauer, rakiplerinin protesto etmesi ihtimalinden endişe duymadıklarını dile getirdi.

Yarış sonrasında protesto edilmekten korkup korkmadığı sorulduğunda Szafnauer, "Hayır, pek sayılmaz."

"Aracın bu kadar hızlı olması şaşırtıcı olmamalı. Muhtemelen bu sektörde en iyisi olan Mercedes'in rüzgar tünelini kullanıyoruz. Onların korelasyon seviyesi harika. Yani rüzgar tünelinin verimliliği oldukça yüksek."

"Bu sene daha güçlü finansal durumumuz sayesinde bu fırsatı kullandık ve Red Bull'dan esinlendiğimiz yüksek eğimli araç konseptinden ayrılmış olduk."

"Her zaman güç ünitesini ve vites kutusunu Mercedes'ten alırken kendi tasarımımızı yaparken ödünler vermek durumunda kalıyorduk. Onlar güç ünitelerini ve vites kutularını bizim aerodinamik konseptimizden farklı bir konsepte göre hazırlıyordu. Bu yüzden Red Bull'un öncülüğünü yaptığı öne eğimli konsept, bizde onlar kadar iyi çalışmıyordu."

"Bu sene bu fırsatı değerlendirerek bu ödünlerden kurtulmuş olduk. Mercedes'in bu konseptte neler yaptığına yakından bakmak mantıklı olacaktı. Bu yaklaşım işe yaradı." dedi.

Sonraki haber
Vettel: "Mercedes farklı bir ligde, umarım orta grubun önünde kalırız"

Önceki haber

Vettel: "Mercedes farklı bir ligde, umarım orta grubun önünde kalırız"

Sonraki haber

Leclerc: "Virajlarda vakit kaybediyoruz"

Leclerc: "Virajlarda vakit kaybediyoruz"

trending Bugün

Resmi: Red Bull, Mercedes'in DAS sistemini protesto etti!
Formula 1 / Formula 1

Resmi: Red Bull, Mercedes'in DAS sistemini protesto etti!

2020 Avusturya GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes rahat şekilde lider
Formula 1 / Formula 1

2020 Avusturya GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes rahat şekilde lider

Vettel: "Mercedes farklı bir ligde, umarım orta grubun önünde kalırız"
Formula 1 / Formula 1
2s

Vettel: "Mercedes farklı bir ligde, umarım orta grubun önünde kalırız"

Leclerc: "Virajlarda vakit kaybediyoruz"
Formula 1 / Formula 1
1s

Leclerc: "Virajlarda vakit kaybediyoruz"

McLaren: "Racing Point'i protesto etmek için bir gerekçe yok"
Formula 1 / Formula 1
23dk

McLaren: "Racing Point'i protesto etmek için bir gerekçe yok"

2020 Avusturya GP 1. antrenman: Mercedes hızlı başladı, Hamilton lider!
Formula 1 / Formula 1

2020 Avusturya GP 1. antrenman: Mercedes hızlı başladı, Hamilton lider!

Sainz: "Racing Point, orta grubun çok önünde"
Formula 1 / Formula 1
2s

Sainz: "Racing Point, orta grubun çok önünde"

Hamilton: "Araç geçen seneye göre büyük bir ilerleme kaydetti"
Formula 1 / Formula 1
3s

Hamilton: "Araç geçen seneye göre büyük bir ilerleme kaydetti"

Son Haberler

McLaren: "Racing Point'i protesto etmek için bir gerekçe yok"
Formula 1 / Formula 1
23dk

McLaren: "Racing Point'i protesto etmek için bir gerekçe yok"

Magnussen: "Racing Point korkulduğu kadar hızlı"
Formula 1 / Formula 1
43dk

Magnussen: "Racing Point korkulduğu kadar hızlı"

Perez: "Üçüncülüğe rağmen aşırı heyecan yapmamalıyız"
Formula 1 / Formula 1
1s

Perez: "Üçüncülüğe rağmen aşırı heyecan yapmamalıyız"

Leclerc: "Virajlarda vakit kaybediyoruz"
Formula 1 / Formula 1
1s

Leclerc: "Virajlarda vakit kaybediyoruz"

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP
Takımlar Racing Point
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Red Bull, Mercedes'in DAS sistemini protesto etti!

2
Formula 1

2020 Avusturya GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes rahat şekilde lider

3
Formula 1

Vettel: "Mercedes farklı bir ligde, umarım orta grubun önünde kalırız"

2s
4
Formula 1

Leclerc: "Virajlarda vakit kaybediyoruz"

1s
5
Formula 1

McLaren: "Racing Point'i protesto etmek için bir gerekçe yok"

23dk

Son Videolar

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları 03:46
Formula 1
3s

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları

F1 2020 sezon ön incelemesi 21:37
Formula 1

F1 2020 sezon ön incelemesi

Grand Prix Greats – Renault'nun F1'i değiştirdiği dönem 03:18
Formula 1

Grand Prix Greats – Renault'nun F1'i değiştirdiği dönem

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP 03:41
Formula 1

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP

Ferrari, Mugello testi 01:02
Formula 1

Ferrari, Mugello testi

Son Haberler

McLaren: "Racing Point'i protesto etmek için bir gerekçe yok"
F1

McLaren: "Racing Point'i protesto etmek için bir gerekçe yok"

Magnussen: "Racing Point korkulduğu kadar hızlı"
F1

Magnussen: "Racing Point korkulduğu kadar hızlı"

Perez: "Üçüncülüğe rağmen aşırı heyecan yapmamalıyız"
F1

Perez: "Üçüncülüğe rağmen aşırı heyecan yapmamalıyız"

Leclerc: "Virajlarda vakit kaybediyoruz"
F1

Leclerc: "Virajlarda vakit kaybediyoruz"

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 3 Temmuz
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 3 Temmuz

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.