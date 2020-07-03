Racing Point'in protesto edilme endişesi yok

Bu sene Mercedes'in 2019 aracının tasarım felsefesine geçiş yapan Racing Point, pist üstünde yaptıklarıyla sık sık anılıyor. Rakip takımlar, Racing Point'in bu yönde ilerlemesinden ve pist üstünde aldıkları sonuçlardan memnun değiller.

Szafnauer, rakiplerinin protesto etmesi ihtimalinden endişe duymadıklarını dile getirdi.

Yarış sonrasında protesto edilmekten korkup korkmadığı sorulduğunda Szafnauer, "Hayır, pek sayılmaz."

"Aracın bu kadar hızlı olması şaşırtıcı olmamalı. Muhtemelen bu sektörde en iyisi olan Mercedes'in rüzgar tünelini kullanıyoruz. Onların korelasyon seviyesi harika. Yani rüzgar tünelinin verimliliği oldukça yüksek."

"Bu sene daha güçlü finansal durumumuz sayesinde bu fırsatı kullandık ve Red Bull'dan esinlendiğimiz yüksek eğimli araç konseptinden ayrılmış olduk."

"Her zaman güç ünitesini ve vites kutusunu Mercedes'ten alırken kendi tasarımımızı yaparken ödünler vermek durumunda kalıyorduk. Onlar güç ünitelerini ve vites kutularını bizim aerodinamik konseptimizden farklı bir konsepte göre hazırlıyordu. Bu yüzden Red Bull'un öncülüğünü yaptığı öne eğimli konsept, bizde onlar kadar iyi çalışmıyordu."

"Bu sene bu fırsatı değerlendirerek bu ödünlerden kurtulmuş olduk. Mercedes'in bu konseptte neler yaptığına yakından bakmak mantıklı olacaktı. Bu yaklaşım işe yaradı." dedi.